10 tys. zabranych dowodów rejestracyjnych. To zasługa nowego sprzętu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego inwestuje w nowy sprzęt, służący również do kontroli stanu technicznego. Nowoczesne furgony czy mobilne stacje diagnostyczne mają przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Tylko w zeszłym roku funkcjonariusze zatrzymali ok. 10 tys. dowodów rejestracyjnych.

Zdjęcie W minionym roku funkcjonariusze ITD przeprowadzili 163 tys. kontroli. / Główny Inspektorat Transportu Drogowego /