​Noworoczny test. Sprawdź, czy pamiętasz przepisy ruchu drogowego

Felietony

Drodzy kierowcy, zapraszam was do rozwiązania kolejnego noworocznego testu Polskiego kierowcy. Warto co jakiś czas sprawdzić swoje wiadomości z przepisów ruchu drogowego, a być może również je odświeżyć.

Zdjęcie Sprawdź się. Pytania naprawdę nie są trudne / INTERIA.PL