"Fakt" dotarł do wyników sekcji zwłok w zakresie zawartości alkoholu w organizmie. Z danych, które wyciekły z policji, wynika że trzech mężczyzn (czwarty nie został wymieniony w protokole) było pijanych, a najbardziej - kierowca.

Zawartość alkoholu we krwi Patryka P. (kierowcy auta) wyniosła 2,3 promila (w moczu - 2,6 promila), we krwi Michała G. (pasażera) - 1,3 promila (w moczu - 1,6 promila), a we krwi Aleksandra T. (pasażera) - 1,4 promila (w moczu - 1,2 promila).

Wyższe stężenie alkoholu we krwi niż moczu oznacza, że dana osoba piła niedawno. W biegiem czasu poziom alkoholu we krwi spada, a w moczu - rośnie. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi, przy którym można prowadzić samochód to mniej niż 0,2 promila. W zakresie 0,2 - 0,5 promila kierowca popełnia wykroczenia, powyżej tego poziomu - przestępstwo.

Przypomnijmy, że do wypadku Renault Megane RS prowadzonego przez syna celebrytki Patryka P, doszło niemal tydzień temu, w nocy z piątku na sobotę. O godz. 3.03 w sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o leżącym na dachu samochodzie przy moście Dębnickim na bulwarze Czerwieńskim. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych wyciągnęli z wraku czterech martwych mężczyzn - mieszkańców powiatu wielickiego w wieku od 20 do 24 lat. Zginęli na miejscu.

Ich przyczyną śmierci - jak wykazały sekcje - były urazy wielonarządowe, głównie głowy.

Miasto Kraków szybko opublikowało nagrania z monitoringu, na którym widać, że jadące dużo za szybko Renault Megane (wstępnie prokuratura oszacowała prędkość na 120 km/h, w miejscu wypadku, ze względu na remont mostu obowiązywało ograniczenie do 40 km/h), wpada w poślizg w momencie gdy na jezdnię zamierza wejść w miejscu niedozwolonym pieszy.

Samochód ścina słupki, mijając pieszego, który zdołał się cofnąć, i znika z kadru. Dalej auto dachowało, rozbijając się o murek nad Wisłą. Pieszy nie zainteresował się zdarzeniem, nie wezwał służb, oddalając się.