Pijanym kierowcom zabierają samochody. Jest ich za dużo, więc jadą na Ukrainę

Przekazano już kilkadziesiąt aut. Będzie ich jeszcze więcej

Jak poinformowała agencja LETA, w ręce ukraińskich instytucji rządowych trafiło już 66 samochodów. Wiele wskazuje na to, że będzie ich więcej, bo jazda pod wpływem alkoholu to na Łotwie prawdziwy problem. W ubiegłym roku 4300 kierowców zostało złapanych z nadmiarem alkoholu we krwi. Żeby stracić pojazd za jazdę pod wpływem trzeba się jednak postarać, bowiem konfiskata następuje po wykryciu w organizmie powyżej 1,5 promila.

Nikt nie spodziewał się, że ludzie jeżdżą pod wpływem alkoholu tak wieloma pojazdami, że nie mogą ich sprzedać tak szybko, jak piją. Dlatego wyszedłem z pomysłem: wysłać je na Ukrainę. Reinis Poznaks, założyciel organizacji pozarządowej znanej jako Twitter Convoy

Polacy stracą auto za jazdę po pijaku. Zmiany już na horyzoncie

Równie surowe przepisy zaczną obowiązywać już niebawem w Polsce. Dokładniej od połowy marca przyszłego roku, o ile coś znowu się nie zmieni. Zgodnie z nowelizacją ustawy Kodeks karny, nietrzeźwy kierowca, w którego organizmie zostanie wykryty co najmniej 1 promil alkoholu, straci samochód.

