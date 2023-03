Nie miał prawa jazdy, ale miał 3 promile. Zostawił 4-latka w aucie i uciekł

Policjanci z Krasnegostawu zatrzymali 31-letniego Ukraińca, który kompletnie pijany doprowadził do kolizji, po której uciekł do lasu, zostawiając we wraku swojego 4-letniego syna.

Zdjęcie 31-letni Ukrainiec miał 3 promile. Po zderzeniu uciekła, zostawiając w aucie własnego syna / Policja