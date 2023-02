Miał 1,5 promila. Autobusem przewoził 60 osób

Spis treści: 01 "Trzeźwy poranek" i nietrzeźwy kierowca autobusu

W poniedziałek (6 lutego) w całym powiecie tarnogórskim przez policjantów drogówki prowadzona była akcja "Trzeźwy poranek". Policjanci sprawdzali, czy stan kierujących pozwala na prowadzenie pojazdów. Policjant drogówki zginął w wypadku. Kompletnie pijany wracał ze służby

W nazwę akcji z pewnością nie wpisywał się kierowca autobusu zatrzymany przez jeden z patroli. Wstępne badanie trzeźwości, jakie przeprowadzili policjanci, wykazało, że mężczyzna prowadzi pod wpływem alkoholu. W związku z tym funkcjonariusze zdecydowali się na przeprowadzenie bardziej szczegółowego badania. Zgodnie z jego wynikami w organizmie 53-letniego kierowcy autobusu znajdowało się 1,5 promila alkoholu.

Nieodpowiedzialna postawa kierowcy razi tym bardziej, że prowadził on autobus, na pokładzie którego znajdowało się około 60 osób, w większości dzieci i młodzież.

Autobus marki MAN należał do prywatnego przewoźnika, realizującego swoje usługi m.in. na terenie powiatu tarnogórskiego. Kierujący nim mężczyzna został zatrzymany.

Nietrzeźwy kierowca trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu czeka go złożenie wyjaśnień przed prokuratorem. Wraz z sądem podejmie on decyzję o tym, co stanie się z nieodpowiedzialnym kierowcą.

Jedno jest pewne. Do pracy jako kierowca szybko nie wróci.

