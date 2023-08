Spis treści: 01 Próbował zgubić patrol. Przeszkodziły mu promile

Policyjny pościg za osobowym Peugeotem miał opłakane skutki. Chwilę po zachodzie słońca strażacy ochotnicy zostali wezwani do wypadku samochodu, który miał miejsce na leśnej drodze w miejscowości Miedzno.

Po dojeździe, na miejscu zastaliśmy pojazd osobowy, który w trakcie policyjnego pościgu dachował na leśnej drodze. relacjonuje OSP Osie

Próbował zgubić patrol. Przeszkodziły mu promile

Do zdarzenia doszło podczas policyjnego pościgu za kierowcą, który za wszelką cenę nie chciał się zatrzymać do kontroli. Próba ucieczki zakończyła się dachowaniem. Z auta wylecieli wszyscy pasażerowie - było ich w sumie dziewięciu, w tym sześcioro dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Jak wykazało badanie, mężczyzna miał w organizmie 1,3 promila alkoholu.

Wypadek zakwalifikowano do “zdarzenia masowego”

Ponieważ w zdarzeniu brało udział w sumie dziewięć osób, a w tym głównie osoby nieletnie, wypadek zakwalifikowano jako “zdarzenie masowe". To oznacza, że wszystkie osoby zostały podzielone obrażeniami na kategorie: czerwoną (1), żółtą (3) i zieloną (5). Wszystkich uczestników zdarzenia przetransportowano do szpitala.

Autem podróżowało łącznie 9 osób, w tym 6 dzieci i 3 osoby dorosłe. Podczas dachowania osoby podróżujące wypadły z auta. opisuje OSP Osie

Naraził życie swoje i 8 innych osób

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Świeciu, ze zgłoszenia, które wpłynęło do dyżurnego, wynikało, jakoby czerwonym Peugeotem 206 miało podróżować zbyt wiele osób. Kiedy patrol próbował zatrzymać pojazd do rutynowej kontroli, kierujący autem ominął mundurowego i zaczął uciekać.