Kilka Komend Policji w Polsce, CBŚ oraz policjanci z niemieckiego Wydziału Dochodzeń Kryminalnych - w rozpracowaniu i zlikwidowaniu samochodowej grupy przestępczej brało udział około 200 funkcjonariuszy. Efektem tej współpracy jest rozbicie pięciu “samochodowych dziupli", odzyskanie kilku pojazdów i sporej sumy gotówki, a także zabezpieczenie kilku tysięcy części samochodowych, które - jak wstępnie ustalili śledczy - pochodzą z co najmniej 120 pociętych samochodów.

Kradli auta na potęgę, a wpadli jak amatorzy

Do zatrzymania pierwszych podejrzanych osób doszło na autostradzie A2 nieopodal Poznania. Mundurowi zatrzymali dwa Volkswageny, którymi złodzieje podróżowali parami - samochody pochodziły rzecz jasna z kradzieży. Podczas przeszukania mundurowi znaleźli w aucie pochowane narzędzia, które pomogły złodziejom we włamaniu do auta.

Policja się nie patyczkowała. Przeszukali całe Pomorze

Po doprowadzeniu pierwszych podejrzanych do aresztu, mundurowi szukali dalej. W krótkim odstępie czasowym przeszukali w woj. pomorskim aż 18 nieruchomości, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Działania przeprowadzone na Pomorzu pozwoliły ujawnić pięć “samochodowych dziupli", w których zatrzymano trzech kolejnych mężczyzn. W wyniku przeszukań mundurowi ujawnili masę części samochodowych, jak również dwa samochody marki Volkswagen z przebitymi numerami nadwozia, jak również jeden pojazd, który kilka dni wcześniej zaginął w Pruszczu Gdańskim.

Zdjęcie Rozbili gang "samochodziarzy". Ujawnili ponad 120 skradzionych części / Policja Polska / Policja

Wartość skradzionych części liczona jest w milionach złotych

W ramach prowadzonej akcji policjanci odzyskali łącznie pięć samochodów osobowych uniemożliwiając złodziejom rozłożenie ich na części i przejęli kilka tysięcy różnych części samochodowych - karoserie pojazdów, elementy nadwozia, a także podzespoły elektryczne. Według analizy śledczych, odzyskane elementy pochodzą z co najmniej 120 samochodów skradzionych z terenu Polski i Niemiec. Będzie ich na pewno więcej, bowiem do sprawdzenia jest jeszcze 250 innych elementów.

Wartość odzyskanych pojazdów i części to prawie 3 mln zł, jednak to dopiero wstępny szacunek. Śledczy przygotowują pełną listę skradzionych pojazdów, a już teraz niemal pewne jest to, że ich łączna wartość będzie kilkukrotnie wyższa. W trakcie działań, na poczet kar, zabezpieczono również gotówkę, samochód i motocykle o wartości około 1 mln zł.

Zdjęcie Rozbili gang "samochodziarzy". Ujawnili ponad 120 skradzionych części / Policja Polska / Policja

Z tego się nie wywiną. Grozi im do 10 lat więzienia

Zatrzymanym do sprawy zostały postawione zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży pojazdów lub paserstwa. Za powyższe przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowane na wniosek prokuratora.

