Ukradł 1100 litrów paliwa. „Bo mu się należało”

Maciej Olesiuk Kradzieże

Kierowca autobusu korzystając z firmowej karty tankował paliwo, które nie trafiało do powierzonego mu pojazdu. W sumie do zbiornika typu mauser zatankował ponad 1100 litrów paliwa. Jak tłumaczył mężczyzna, był to sposób na odebranie należnych mu pieniędzy.

Zdjęcie Kierowca autobusu korzystając z firmowej karty zatankował łącznie 1 100 litrów paliwa. / 123RF/PICSEL