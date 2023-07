Spis treści: 01 Przestroga dla podróżujących

02 "Metoda na kolec" i jej ewolucja - "na bramkę"

03 Jak się uchronić przed przestępcami?

Przestroga dla podróżujących

Hiszpańska policja informuje, że coraz częściej otrzymuje zgłoszenia o kradzieżach pieniędzy i dokumentów z samochodów, do których dochodzi przy próbie wymiany przebitego koła.

Przestępcy upatrują swoje ofiary na drogach, a następnie przy nadążającej się okazji dziurawią jedną z opon samochodu. Gdy kierowca odjeżdża, przestępcy ruszają za ofiarą. Po niedługim czasie kierowca orientuje się, że coś jest nie tak. Zatrzymuje auto, by sprawdzić koło. Gdy wysiada, przestępcy dokonują zuchwałej kradzieży.

"Metoda na kolec" i jej ewolucja - "na bramkę"

Chociaż opisywana metoda nie jest niczym nowym i od lat jest znana jako "metoda na kolec", do tej pory przestępcy przebijali opony w zaparkowanych samochodach, najczęściej na parkingach i stacjach benzynowych. Nowością jest jednak fakt wykorzystania w tym celu punktów poboru opłat na autostradach.

Reklama

Przykład takiego działania można zobaczyć na poniższym filmie. Materiał ukazuje mężczyznę, który podkrada się do stojącego na bramce Porsche Cayenne, a następnie przebija mu oponę ostrym narzędziem. Jak można się domyślić, niedługo później właściciel luksusowego musiał się zatrzymać, by sprawdzić co się stało. Zapewne w tym momencie doszło do kradzieży.