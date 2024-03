Nowy odcinkowy pomiar prędkości zaczął żniwa. Mandat za mandatem

Spis treści: 01 Odcinkowy pomiar prędkości działa od miesiąca. Ilu kierowców złamało przepisy?

02 Odcinkowy pomiar prędkości. Zasady działania

03 Jak rozpoznam odcinkowy pomiar prędkości?

04 Mandaty za przekroczenie prędkości

Odcinkowy pomiar prędkości działa od miesiąca. Ilu kierowców złamało przepisy?

Odcinkowy pomiar prędkości, znajdujący się na 7-kilometrowym odcinku autostrady A2 między węzłami Poznań Komorniki i Poznań Krzesiny, działa od 8 lutego tego roku. Na fragmencie trasy objętym monitoringiem obowiązuje ograniczenie prędkości do 120 km/h. Jak się jednak okazuje, przez pierwszy miesiąc działania systemu nie brakowało kierowców, którzy zdecydowali się pojechać szybciej. Odnotowano 1 445 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości - poinformował portal epoznan.pl Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Odcinkowy pomiar prędkości. Zasady działania

System odcinkowego pomiaru prędkości składa się z zespołu kamer (od 1 do 4) oraz z systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych zainstalowanych na słupach z wysięgnikami nad jezdnią. Składa się na niego również szafka teletechniczna, która zawiera m.in. kontroler, moduł oraz przełącznik komunikacyjny. Pomiar średniej prędkości danego pojazdu jest oparty o pomiar czasu, w jakim auto pokonało konkretny odcinek drogi. Kamery, które znajdują się na początku i na końcu odcinka, umieszczone są względem kierunku ruchu samochodów, skierowane na przód lub tył jadącego pojazdu w taki sposób, by możliwe było odczytanie tablic rejestracyjnych. System rejestruje dokładną godzinę wjazdu i wyjazdu, a potem, znając długość odcinka notuje czas, w jakim samochód go przejechał i szacuje średnią prędkość.

Reklama

Przewaga odcinkowych pomiarów prędkości względem zwykłych fotoradarów polega na tym, że monitorują one cały odcinek drogi. To zaś wymusza na kierowcach przepisową jazdę przez pewien czas, a nie jedynie zwolnienie w jednym miejscu, w którym stoi klasyczny fotoradar. System co prawda nie zapobiega chwilowemu przekroczeniu prędkości, ale zobowiązuje kierowcę, który już się tego dopuścił, odpowiednio zwolnił i tym samym zmniejszył swoją średnią prędkość na danym odcinku. Tym samym, jeśli kierowca pomyli się w swoich rachunkach, może spodziewać się, że otrzyma mandat.

Jak rozpoznam odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości możemy rozpoznać po znaku D-51a. Ma on formę niebieskiej tablicy, podobnej do tej, która informuje nas o klasycznych fotoradarach. Różnica polega na tym, że znajdują się na nim dwa symbole fotoradarów. O tym, że opuszczamy obszar objęty odcinkowym pomiarem prędkości informuje nas znak D-51b, na którym całość przekreślona jest czerwoną linią.

Zdjęcie Tak wygląda znak o zbliżającym się odcinkowym pomiarze prędkości / Wojciech Stróżyk / East News

Mandaty za przekroczenie prędkości

Średnia prędkość, jaka zostanie wyliczona przez system, stanowi podstawę do wystawienia takiego samego mandatu, jak w przypadku przekroczenia zmierzonego innymi metodami. Zgodnie z obecnie obowiązującym obecnie taryfikatorem mandaty za prędkość prezentują się następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 punkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

od 71 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych