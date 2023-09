Zmiany na Zakopiance. Kierowcy pojadą pierwszym odcinkiem nowej drogi

Termin oddania do użytku odcinka DK47 był dwukrotnie przekładany

Budowa przeszło 16-kilometrowego odcinka drogi krajowej Rdzawka - Nowy Targ ruszyła w czerwcu 2020 roku. Pierwotnie fragment miał zostać oddany do użytku w październiku 2023 roku. Niestety, z racji, że wykonawca musiał czekać na wydanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dłużej, niż zakładał, spowodowało to opóźnienia w realizacji. W związku z tym podjęto decyzję o przełożeniu terminu oddania trasy do użytku na czerwiec 2024 roku.

To jednak nie był koniec opóźnień i wkrótce okazało się, że termin znowu trzeba będzie przesunąć. Tym razem winną miała być pogoda. Niesprzyjająca aura sprawiła, że w zeszłym roku nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych prac. W związku z tym obecny termin oddania fragmentu DK47 do użytku to wrzesień 2024 roku.

Kierowcy udający się do Zakopanego w przyszłoroczne wakacje nie będą więc mogli jeszcze skorzystać z nowej trasy.

190 m różnicy między początkiem i końcem odcinka DK47

Umowa na realizację fragmentu drogi krajowej nr 47 między Rdzawką i Nowym Targiem w trybie projektuj i buduj podpisana została we wrześniu 2018 roku. Pierwotnie koszt inwestycji szacowany był na ponad 880 mln złotych. Zgodnie z obecnymi informacjami GDDKiA całkowita wartość kontraktu to przeszło 972 mln złotych.

W ramach inwestycji ma powstać dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 16,14 km. Trasa została poprowadzona w nowym śladzie i tylko na początku i na końcu łączy się z istniejącą już drogą krajową.

W ramach budowy powstać ma wiele obiektów inżynierskich, w tym aż 19 mostów i wiaduktów, po których poprowadzona zostanie nowa trasa.

Jedną z najdłuższych tego typu przepraw będzie estakada znajdująca się w miejscowości Lasek. Będzie miała blisko 700 metrów. Dodatkowo jezdnia zostanie poprowadzona 30 metrów nad ziemią. Oprócz tego zbudowane zostaną cztery węzły drogowe (Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe). Różnica poziomów między początkiem odcinka i węzłem Nowy Targ Południe będzie wynosiła 190 m.