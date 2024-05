Droga ekspresowa S3. Odcinek Bolków - Kamienna Góra w realizacji

Odcinek drogi ekspresowej S3 od Bolkowa do Kamiennej Góry budowany jest w przekroju dwujezdniowym. Obie jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Długość powstającej trasy wynosić ma ok. 16,1 km. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w ramach inwestycji powstanie 16 obiektów inżynierskich, 2 przejazdy gospodarcze, 15 przejść dla zwierząt, 33 przepusty, a także 2 tunele, oba dwunawowe. Pierwszy z nich prowadzić będzie między miejscowościami Sady Górne i Nowe Bogaczowice. Długość tego tunelu to ok. 2,3 km. W efekcie będzie to jeden z najdłuższych tuneli drogowych w Polsce (ustąpi tylko liczącemu 2 355 m tunelowi położonemu w ciągu drogi S2 na terenie Warszawy). Drugi, znacznie krótszy (ok. 320 m) tunel w ciągu odcinka S3 znajdować się będzie w pobliżu miejscowości Gostków.

Zdjęcie W ciągu odcinka S3 Bolków Kamienna Góra będą dwa tunele. Jeden z nich będzie liczył 2,3 km. Czyni go to jedną z najdłuższych tego typu konstrukcji w naszym kraju. / GDDKiA

Prace na odcinku S3 dobiegają końca. Jaki stan zaawansowania prac?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planowała, że odcinek Bolkowem i Kamienną Górą zostanie udostępniony kierowcom w połowie roku. Według deklaracji wrocławskiego oddziału GDDKiA, termin zakończenia realizacji tego zadania to 12 lipca. Biorąc pod uwagę postęp prac nie można jednak wykluczyć, że nastąpi to wcześniej. Z informacji udostępnionych na stronie GDDKiA wynika, że zaawansowanie robót wynosi 94 proc.

Drogą ekspresową S3 z Pomorza Zachodniego do granicy z Czechami w 4 godziny?

Docelowo droga ekspresowa S3 będzie miała 470 km i prowadzić będzie wzdłuż zachodniej granicy - od Świnoujścia i Szczecina, przez Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę i Legnicę do granicy z Czechami (tam S3 będzie łączyć się z czeską autostradą D11). Trasa ułatwi również międzynarodowy transport drogowy - przygraniczne tereny zostaną skomunikowane z centralną Polską poprzez autostrady A2, A4 i A6 oraz sieć dróg ekspresowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Deklaruje, że w 2024 roku trasę ze Świnoujścia do granicy z Czechami będzie można pokonać w nieco ponad cztery godziny. Po ukończeniu budowy czeskiej autostrady D11 kierowcy zyskają natomiast wygodne połączenie z Pragą.

Które odcinki S3 pozostają jeszcze w realizacji?

W zeszłym roku GDDKiA otrzymała pozwolenie na użytkowanie liczącego 15 km odcinka od Kamiennej Góry przez Lubawkę do granicy państwa. Do ruchu udostępniony został jednak ponad 12-kilometrowy fragment. Pozostały odcinek, liczący 3 km, prowadzący od węzła Lubawka do granicy z Czechami udostępniony zostanie po zakończeniu prac na odcinku przygranicznym po stronie czeskiej. Zgodnie z zapowiedziami Czechów nastąpić to ma w 2025 roku.

Jeśli chodzi o trasę S3 w innych regionach Polski, prace prowadzone są jeszcze w województwie zachodniopomorskim. W realizacji pozostają dwa odcinki - Świnoujście - Dargobądz (ok. 17 km) oraz Dargobądz - Troszyn (16 km).