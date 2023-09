Wielu chętnych na budowę kolejnego odcinka drogi S19. Będzie miał 24 km

Spis treści: 01 Droga ekspresowa S19 Sokółka - Czarna Białostocka. Dane techniczne

02 Budowa drogi ekspresowej S19 na Podlasiu

03 Budowa drogi ekspresowej S19 na Lubelszczyźnie

04 Budowa drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu

GDDKiA przetarg na budową tego odcinka ogłosiła 30 czerwca. Obecnie otwarto oferty.



Którędy pobiegnie droga ekspresowa S19 Sokółka - Czarna Białostocka?

Odcinek o długości 24,1 km będzie przedłużeniem budowanej już S19 z Kuźnicy do Sokółki i umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka.

Droga ekspresowa S19 Sokółka - Czarna Białostocka. Dane techniczne

Droga ekspresowa S19 Sokółka - Czarna Białostock będzie miała dwie jezdnie, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca.

Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś. Powstaną 22 obiekty mostowe, dziewięć z nich będzie pełniło funkcje przejść dla zwierząt, a dwa będą obiektami nad linią kolejową nr 6 i nr 57 oraz linią kolejową wąskotorową. Wykonanych zostanie także siedem przepustów umożliwiających migrację zwierząt małych i płazów.

Budowa drogi ekspresowej S19 na Podlasiu

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim będzie miała ponad 177 km długości Jej realizację podzielono na 15 krótszych odcinków (uwzględniając obwodnicę Bielska Podlaskiego):

Kuźnica - Sokółka, długość ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP), trwają prace budowlane;

Sokółka - Czarna Białostocka, ok. 24,1 km, w przetargu - otwarcie ofert;

Czarna Białostocka - Białystok Północ, 13 km, w przetargu;

Białystok Północ - Dobrzyniewo, ok. 8,8 km, w przetargu;

Dobrzyniewo - Białystok Zachód, ok. 10,2 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Białystok Zach. - Białystok Księżyno, ok. 16,6 km, wydano nową DŚU;

Białystok Księżyno - Białystok Południe, ok. 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65, wydano nową DŚU;

Białystok Południe - Wojszki, ok. 11,2 km, wydano nową DŚU;

Wojszki - Deniski (most na Narwi z dojazdami) ok. 3,9 km, wydano nową DŚU, w przygotowaniu;

Deniski - Haćki, ok. 6,6 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Haćki - Bielsk Podlaski Zachód, ok. 11,2 km, w realizacji - wydana decyzja ZRID, rusza budowa;

Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, ok. 12,2 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Boćki - Malewice, ok. 15,9 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Malewice - Chlebczyn, ok. 25,1 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID;

Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, ok. 6 km (GP), w realizacji - oczekiwanie na ZRID.

Budowa drogi ekspresowej S19 na Lubelszczyźnie

Droga ekspresowa S19 w województwie lubelskim będzie miała docelowo ok. 190 km długości. Kierowcy korzystają już z sześciu odcinków S19 w kierunku Rzeszowa od węzła Lublin Węglin do granicy woj. podkarpackiego oraz z północnej części obwodnicy Lublina.

W realizacji jest sześć odcinków tej trasy od granicy woj. lubelskiego i mazowieckiego do węzła Lublin Rudnik o łącznej długości ok. 100 km. Dla wszystkich z nich do Wojewody Lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji ZRID. Są to odcinki gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego - Międzyrzec Podlaski, Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski - Kock, obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni), Kock - Lubartów, Lubartów - Lublin.

Budowa drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu

W województwie podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Aktualnie kierowcy korzystają z 81,8 km szlaku Via Carpatia na odcinku Lasy Janowskie - Rzeszów Południe.

Kolejne 72,9 km jest w realizacji. Prace budowlane trwają na odcinkach: Rzeszów Południe - Babica, Babica - Jawornik i Krosno - Miejsce Piastowe. Jesteśmy przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) dla odcinka Miejsce Piastowe - Dukla, natomiast odcinki: Domaradz - Krosno, Dukla - Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. - Jasionka są przed złożeniem wniosku o ZRID.

Na etapie przetargu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, są ostatnie dwa odcinki S19, tj. Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz o łącznej długości 11,6 km.