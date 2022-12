Trasa Kaszubska otwarta. Tak wyglądają 2 mld zł

Spis treści: 01 Trasa Kaszubska otwarta

02 Trasa S6 - Trasa Kaszubska. Co wybudowano

03 Ile kosztowała Trasa Kaszubska

04 Odcinki Trasy Kaszubskiej

Trasa Kaszubska otwarta

Droga ekspresowa S6 była podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

Bożepole Wielkie - Luzino,

Luzino - Szemud,

Szemud - Gdynia.

Przekrój drogi stanowią co do zasady dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnego postoju. Odcinek najbardziej obciążony ruchem - między Chwaszczynem a Gdynią Wielkim Kackiem - ma po trzy pasy i pas awaryjny. Ponadto, w ramach tej inwestycji, obwodnica Trójmiasta na gdyńskim węźle została rozbudowana do trzech pasów ruchu. Na trasie zlokalizowano siedem węzłów:



Reklama

Bożepole Wielkie,

Strzebielino,

Luzino,

Szemud,

Koleczkowo,

dwa węzły zespolone: Chwaszczyno i Gdynia Wielki Kack.

W styczniu zostaną udostępnione dwa Miejsca Obsługi Podróżnych w Kamieniu (po jednym dla każdego kierunku). Powstały na nich parkingi z toaletami oraz place zabaw dla dzieci. Docelowo, wyłoniony w przetargu dzierżawca wybuduje tam stacje paliw oraz punkty gastronomiczne. Stosowne umowy zostały już podpisane i trwa faza projektowa.