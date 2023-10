To koniec polskiej "drogi wstydu". "Patatajka" przechodzi do historii

Spis treści: 01 Autostrada A18 jest już gotowa

02 Co wybudowano przy okazji modernizacji drogi DK18?

03 Skąd wzięły się nazwy "droga wstydu" i "patatajka"?

Autostrada A18 jest już gotowa

Zakończyły się prace związane z przebudową do standardu autostradowego jezdni południowej DK18 na całym odcinku, od granicy państwa z Niemcami do węzła Golnice. 13 października 2023 r. udostępniono do ruchu ostatni, ponad 20-kilometrowy odcinek tej trasy od węzła Golnice do granicy województw dolnośląskiego i lubuskiego. To oznacza, że kierowcy mogą już korzystać z całej, dwujezdniowej autostrady A18 o długości 70 km.

Można jechać! Kierowcy otrzymali kolejną pełną autostradę. Zakończyliśmy niechlubny rozdział w historii polskiego drogownictwa i przebudowaliśmy południową jezdnię autostrady A18, która powstała w latach 30. ubiegłego wieku. Zwiększył się poziom bezpieczeństwa i komfort podróżowania. powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Udostępnienie A18 do ruchu w pełnym zakresie, tj. w przekroju dwujezdniowym o dwóch pasach ruchu na odcinku od granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Golnice, wieńczy II etap budowy autostrady A18. Jego celem było dostosowanie starej i zdegradowanej jezdni południowej do parametrów autostradowych. Pierwszym etapem była budowa jezdni północnej DK18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie, w latach 2004 - 2007.

Co wybudowano przy okazji modernizacji drogi DK18?

Koszt robót wyniósł 260 mln zł. W ramach inwestycji wymieniono zdegradowaną nawierzchnię jezdni południowej, która została dostosowana do obciążenia 11,5 t/oś. Wybudowane zostały nowe obiekty, a wiele istniejących zostało przebudowanych. Przebudowie uległa część południowa węzła Luboszów, wraz z pasami włączenia i wyłączenia, łącznicami i skrzyżowaniem na połączeniu z drogą powiatową. Na węźle Golnice przebudowa objęła oświetlenie, odwodnienie, a także fragment drogi wojewódzkiej nr 297. Powstało także dziewięć nowych obiektów mostowych:

pięć górnych przejść dla dużych zwierząt - cztery o konstrukcji żelbetowego łuku złożonego z prefabrykowanych belek korytkowych i jeden z blachy falistej. Ten ostatni, z szerokością w świetle ponad 70 m, jest jednocześnie najszerszym z ekoduktów;

dwa wiadukty w ciągu autostrady i jeden nad drogą,

most w ciągu autostrady nad rzeką Kwisa.

Ponadto wybudowane i przebudowane zostały elementy infrastruktury teletechnicznej. Powstały również drogi serwisowe i wewnętrzne, dojazdy do zbiorników i urządzeń podczyszczających, a także zjazdy i przejazdy awaryjne. Droga wyposażona została w niezbędne elementy bezpieczeństwa ruchu, urządzenia ochrony środowiska oraz zieleń.

Skąd wzięły się nazwy "droga wstydu" i "patatajka"?

Droga krajowa numer 18 została wybudowana w latach 1937-1938, jako część Reichsautobahn, czyli sieci niemieckich autostrad, powstających od 1932 roku. Na całym odcinku składała się z jednej dwukierunkowej jezdni, wykonanej z betonowych płyt. Takie rozwiązanie jest bardzo trwałe, ale ma też swoje wady.

Po dekadach użytkowania, płyty zaczęły pękać, a także pojawiły się między nimi niewielkie uskoki. Stąd też wziął się przydomek "patatajki", ponieważ szybszy przejazd po nierówno leżących wobec siebie płytach, powodował nawet "galopowanie" samochodu. Ale nawet jazda z mniejszymi prędkościami była bardzo niekomfortowa i bardzo źle wpływała na kondycję zawieszenia samochodu i nie tylko.

A skąd wziął się przydomek "droga wstydu"? Fatalną nawierzchnię nadal można spotkać na niektórych polskich drogach. Problem tylko w tym, że DK18 łączy Wrocław z Berlinem i to bardzo ważny ciąg komunikacyjny łączący Polskę z Niemcami, ale korzystają z niego także kierowcy kierujący się na Słowację oraz Ukrainę. Droga taka nie była zatem dla Polski powodem do dumy.