Sześć pasów przez 82 km. To najszersza droga w Polsce

Jeśli zapytać przeciętnych kierowców, co sądzą o stanie naszych dróg, zdecydowana większość odpowie, że daleko im do zachodnich standardów. Tymczasem z osiągnięć Polski w dziedzinie infrastruktury drogowej - bez cienia złośliwości - naprawdę możemy być dumni. Dość przypomnieć, że mniej niż dwie dekady temu sieć autostrad w naszym kraju liczyła skromne 441 km, a łączna długość wszystkich odcinków dróg ekspresowych liczyła - uwaga - 161 km!



Niespełna dwadzieścia lat później - na koniec 2022 roku - kierowcy w Polsce mieli już do dyspozycji ponad 1800 km autostrad i blisko 3090 km dróg ekspresowych. Oznacza to, że polska sieć dróg szybkiego ruchu zwiększyła się w tym czasie ponad ośmiokrotnie! Sama Trasa Bohaterów Bitwy Warszawskiej, czyli droga ekspresowa S8 (najdłuższa tego typu w Polsce) liczy obecnie 565 km.



Najdłuższa autostrada z trzema pasami ruchu w Polsce

Oczywiście wciąż daleko nam do wyników Niemiec czy Stanów Zjednoczonych, w których autostrady - w całkiem współczesnym rozumieniu tego słowa - budowano jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.

Nie oznacza to jednak, że i u nas nie znajdziemy odcinków, które są w stanie zapewnić wygodną i bezpieczną podróż tysiącom zmotoryzowanych.



Na szczególne wyróżnienie w tym względzie zasługuje autostrada A1 na odcinku między Tuszynem a Częstochową. Liczący blisko 82 km fragment jest najdłuższą w Polsce autostradą, na której kierowcy mają do dyspozycji po trzy pasy ruchu w każdym z kierunków.

Jedziesz po A1 z kempingiem? Pamiętaj o zakazie wyprzedzania

To właśnie na tym odcinku kierowcy samochodów osobowych z przyczepami szczególnie pamiętać muszą o nowych przepisach dotyczących "zakazu wyprzedzania się samochodów osobowych". Przypominamy, że w myśl obowiązującego od kilku tygodni prawa:

kierowcy pojazdów kategorii N2, N3 lub zespołu pojazdów, których długość przekracza 7 m, na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązani są korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.

Mówiąc wprost - na tym odcinku zakaz wyprzedzania lewym pasem obowiązuje też ciągnące przyczepy samochody osobowe.

14 pasów na S2. Najszersza droga ekspresowa w Polsce

Mówiąc o odcinkach, które śmiało mogłyby odgrywać rolę amerykańskiej autostrady w kinowych produkcjach rodem z Hollywood, wypada też wspomnieć o najszerszej drodze ekspresowej w Polsce. Chodzi o drogę ekspresową S2 stanowiącą fragment Południowej Obwodnicy Warszawy. Na odcinku przy węźle Opacz - wliczając w to tzw. pasy łącznikowe - kierowcy mają tam do dyspozycji aż 14 pasów ruchu.



