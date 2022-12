Problemy kierowców na autostradzie A1 dobiegną końca. Jest ważny komunikat

Oddany 10 lat temu do użytku fragment autostrady A1 okazał się być wykonany z niewłaściwych materiałów, co doprowadziło do deformacji nawierzchni. Jak jednak informuje GDDKiA, jest coraz bliżej rozwiązania tego problemu.

Zdjęcie / GDDKiA