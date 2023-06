Niebawem ruszy budowa nowych odcinków drogi ekspresowej S74

Spis treści: 01 GDDKiA ogłosiła przetargi na realizację odcinków S74

GDDKiA ogłosiła przetargi na realizację odcinków S74

Pod koniec roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na realizację trzech odcinków drogi ekspresowej S74 o łącznej długości około 76 km. Po ich wybudowaniu przez województwo świętokrzyskie ma przebiegać 110 km nieprzerwanego ciągu tej ekspresówki.

Powstała trasa połączy ze sobą województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie i, w efekcie, ułatwi również dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi oraz do granic Polski na Podkarpaciu. Droga wpłynie również na rozwój gospodarki i turystyki w regionie oraz poprawi bezpieczeństwo podróżowania.

GDDKiA podzieliła ok. 76-kilometrową trasę na trzy odcinki:

Granica województw świętokrzyskiego i łódzkiego - Przełom/Mniów: odcinek o długości ok. 27,5 km.

odcinek o długości ok. 27,5 km. Cedzyna - Łagów z obwodnicą Łagowa: odcinek o długości ok 30 km

odcinek o długości ok 30 km Łagów - początek obwodnicy Opatowa: odcinek o długości ok. 18,3 km

Do realizacji zgłosiły się 33 firmy

W sumie realizacją tych trzech fragmentów zainteresowane są 33 firm. W przypadku odcinka od granicy z województwem łódzkim do Mniowa chęć realizacji zgłosiło 10 przedsiębiorstw. Na tę inwestycję GDDKiA przygotowała ok. 1,3 mld złotych. Koszty zaproponowane we wszystkich złożonych ofertach mieszczą się natomiast w przedziale od ok. 1 mld złotych do 1,2 mld złotych.

W przypadku trasy Cedzyna - Łagów zgłosiło się 11 firm. Zaproponowały one kwoty od ok. 1,1 mld do ponad 1,6 mld złotych. Również tutaj Generalna Dyrekcja przygotowała się na większe wydatki i zarezerwowała na ten cel 1,7 mld złotych. Tańsze oferty przygotowało również 12 przedsiębiorstw chcących zająć się realizacją odcinka od Łagowa do Opatowa. Ich propozycje wynoszą od ok. 632 mln do prawie 825 mln złotych. Inwestor przeznaczył na ten cel natomiast prawie 842 mln złotych.

Umowy z wykonawcami GDDKiA chce podpisać w drugiej połowie roku

Teraz rozpoczęło się analizowanie ofert w celu wyłonienia tych najkorzystniejszych. GDDKiA planuje, że w drugiej połowie roku zostaną podpisane umowy na realizacje odcinków ze zwycięzcami przetargów. Ich zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie tras w przeciągu 39 miesięcy od podpisania umowy (nie licząc oczywiście okresów zimowych). Zdaniem Generalnej Dyrekcji liczącym 110 km nieprzerwanym ciągiem drogi S74 w województwie świętokrzyskim przejedziemy się w 2027 roku.

