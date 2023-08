Nowy układ sprawi, że jadący Zakopianką od Krakowa nie będą mogli w Libertowie skręcić w prawo, w ul. Wesołą. Z kolei osoby zmierzające od strony Myślenic nie będą miały możliwości skrętu w ul. Parkową w Gaju. Nie będzie również możliwości wjazdu z tych ulic na DK 7. W zamian odcięte drogi zostaną połączone drogami łącznikowymi, poprowadzonymi równolegle do Zakopianki. Zniknie również przejście dla pieszych. Zastąpi je kładka.

Wykonawca zajmie się również poprawieniem i uzupełnieniem sieci dróg lokalnych wzdłuż Zakopianki. Pozwoli to kierowcom na korzystanie z tunelu i wjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic. Oprócz tego droga łącznikowa znajdująca się po wschodniej stronie trasy w Libertowie zostanie poszerzona. W ramach inwestycji przebudowane zostaną również wjazdy na posesje.

Przebudowa na Zakopiance. Pojawią się dwa nowe ronda

Oprócz tego powstaną dwa nowe ronda. Pierwsze z nich zbudowane zostanie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej położonej równolegle do Zakopianki i drogi, która umożliwi włączenie się do ruchu na DK7. Drugie rondo zostanie z kolei zbudowane na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu znajdującego się pod Zakopianką.

Oprócz tego, w okolicy obecnego przejścia dla pieszych w Libertowie, przy skrzyżowaniu Zakopianki z ul. Rumianą i ul. Przylesie, pojawi się kładka. Dodatkowo w ramach całej inwestycji powstaną ekrany akustyczne, a wzdłuż drogi łącznikowej (między ul. Jana Pawła II i ul. Przylesie) poprowadzony zostanie ciąg pieszo-rowerowy.

Kiedy przebudowa zostanie zakończona?

Na zrealizowanie zadania wykonawca będzie miał 39 miesięcy (wyłączając oczywiście okresy zimowe między 16 grudnia i 15 marca). GDDKiA podaje, że prace powinny zakończyć się w połowie 2027 roku.