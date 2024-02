Kto wybuduje nowy fragment S74? To najdroższa inwestycja w historii regionu

Droga S74 połączy województwo świętokrzyskie

Równolegle są prowadzone prace na pięciu odcinkach S74 w woj. świętokrzyskim, których łączna długość wynosi ok. 74 kilometry. W styczniu ub. roku GDDKiA zawnioskowało o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód (ok.16,4 km) - jej uzyskanie pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych w drugim kwartale br. Wcześniej podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód - Kielce.

Zdjęcie Budowa nowego fragmentu drogi S74 pochłonie ponad miliard złotych / Krzysztof Radzki

Niespełna rok temu rozpoczęły się roboty budowlane na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 6,5 km). Zakończenie inwestycji, realizowanej w systemie Projektuj i buduj od czerwca 2021 r., planowane jest pod koniec 2024 r. Z kolei we wrześniu 2023 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka S74 od granicy woj. łódzkiego/świętokrzyskiego do Mniowa - najdłuższego obecnie realizowanego odcinka S74 (ok. 27,5 km). W październiku podpisana został umowa na realizację S74 od Łagowa do Opatowa (ok.18 km). Roboty budowlane na obu odcinkach planowane są od 2025 roku.