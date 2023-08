Krok bliżej do budowy kolejnego odcinka drogi S74. Gdzie powstanie?

Spis treści: 01 Budowa drogi S74. 12 ofert, wszystkie w budżecie

W przetargu na wyłonienie wykonawcy odcinka S74 Łagów - Jałowęsy - Tomaszów wpłynęło 12 ofert. Wszystkie mieściły się w budżecie, który wynosił około 840 mln zł. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę około 630 mln zł, złożyła firma Aldesa Construcciones.

Planowany odcinek ma 18,3 km długości i znajduje się na terenie powiatu kieleckiego i opatowskiego, będzie łączył się z planowaną obwodnicą Łagowa i realizowaną aktualnie obwodnicą Opatowa. Nowa trasa biec będzie głównie nowym śladem na południe od istniejącej DK74. W ramach inwestycji poza węzłem w Baćkowicach zaplanowana została budowa dziewięciu wiaduktów, siedmiu mostów, przejścia dla zwierząt oraz dwóch miejsc obsługi podróżnych w Oziębłowie.

W ramach wszystkich inwestycji przewidziano m.in. budowę dróg dojazdowych i pełne skomunikowanie terenów przyległych. Zaplanowano budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, budowę i przebudowę infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą.

Aktualnie trwa realizacja trzech odcinków. W styczniu złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód (ok. 16,4 km). Jej uzyskanie w II połowie br. pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja zadania rozpoczęła się w marcu ub. roku, roboty powinny się zakończyć w II połowie 2025 r.

Również w styczniu podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód - Kielce. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, pod koniec roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja powinna zakończyć się w II połowie 2026 r.

W marcu rozpoczęły się roboty budowalne na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie inwestycji realizowanej w systemie Projektuj i buduj od czerwca 2021 r. planowane za niecałe dwa lata. W październiku ub. roku złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka ekspresówki od Opatowa do - Niska i połączenia z S19.