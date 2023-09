Krok bliżej budowy kolejnego odcinka drogi ekspresowej S74

Spis treści: 01 Powstanie kolejny odcinek drogi S74

02 Kiedy odcinek S74 będzie gotowy?

03 Trzy odcinki S74 w woj. świętokrzyskim są już w realizacji

04 Droga S74 połączy trzy województwa

Coraz bliżej rozpoczęcia prac na kolejnym odcinku drogi ekspresowej S74. Kielecki oddział GDDKiA poinformował, że standardowa kontrola przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka granica województw świętokrzyskiego i łódzkiego - Przełom/Mniów zakończyła się pozytywnie.

Powstanie kolejny odcinek drogi S74

Odcinek S74 będzie miał ok. 27,5 km i połączy się z realizowanym obecnie fragmentem drogi ekspresowej od Mniowa do węzła Kielce Zachód. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa, po części przebiegająca po nowym śladzie (np. jako obwodnica Smykowa).

Zdjęcie Odcinek S74 granica województw świętokrzyskiego i łódzkiego - Przełom/Mniów, będzie miał ponad 27 km. / GDDKiA

Na trasie znajdować się mają trzy węzły drogowe - Ruda Maleniecka, Radoszyce i Smyków. Połączą ją z istniejącym już układem komunikacyjnym. Ponadto powstać mają 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in. 12 wiaduktów nad przejściami dla zwierząt oraz 10 wiaduktów w ciągu ekspresówki oraz w ciągach dróg poprzecznych. W miejscowościach Koliszowy, Jacentów i Lisie Jamy zaplanowano zbudowanie MOP-ów.

Kiedy odcinek S74 będzie gotowy?

Po uzyskaniu pozytywnego wniosku dotyczącego przeprowadzonej kontroli możliwe jest podpisanie umowy na realizację inwestycji. Wykonawca będzie miał za zadanie zaprojektować uzyskać decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) oraz wybudowanie nowej trasy. Na wywiązanie się z zadania ma 39 miesięcy od podpisania umowy (nie licząc okresów zimowych).

Trzy odcinki S74 w woj. świętokrzyskim są już w realizacji

Obecnie w województwie świętokrzyskim realizowane są trzy odcinki S74. Ich łączna długość wynosi ok. 30 km. W styczniu złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID dla 16,4-kilometrowego odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód. Po jej uzyskaniu możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Te zaś powinny zakończyć się w drugiej połowie 2025 roku.

W styczniu także podpisana została umowa na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód - Kielce. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wniosek o wydanie decyzji ZRID zostanie złożony pod koniec roku. Planuje się, że prace na tym fragmencie zakończą się w drugiej połowie 2026 roku.

W marcu natomiast rozpoczęły się prace budowlane na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu drogi krajowej nr 9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie tej inwestycji, realizowanej w systemie Projektuj i buduj planowane jest na koniec przyszłego roku. W październiku ubiegłego roku złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka ekspresówki od Opatowa do Niska i połączenia z S19.

Wyłoniono również zwycięzcę przetargu na realizację ok. 18-kilometrowego odcinka S74 Łagów - Opatów. Obecnie prowadzona jest stosowna kontrola postępowania. Kielecki oddział GDDKiA poinformował również, że w "najbliższym czasie" wyłoniony zostanie wykonawca na realizację odcinka ekspresówki od Cedzyny do Łagowa (ok. 30 km).

Droga S74 połączy trzy województwa

Droga S74 ułatwi podróż między województwami łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim. Mieszkańcy Kielc i całego województwa świętokrzyskiego zyskają ponadto szybkie połączenie z autostradami A1 i A2 w województwie łódzkim oraz z drogą ekspresową S19 województwie podkarpackim.