Kolejny odcinek Via Baltica jeszcze w wakacje. GDDKiA podaje termin

Kierowcy zmierzający w stronę Litwy mają powody do zadowolenia. Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że już niedługo zostanie otwarty 23-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S61 między węzłem Ełk Południe i miejscowością Wysokie (węzeł Kalinowo).

Trasa wchodzi w skład drogi Via Baltica (obsługującej ruch międzynarodowy na kierunku Polska - Litwa - Łotwa - Estonia - Finlandia) i połączy ze sobą odcinki Wysokie - Raczki (oddany do użytku pod koniec 2021 roku) i Szczuczyn - Ełk (ukończony we wrześniu 2022 roku). Obecnie prowadzone są odbiory techniczne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie wspomnianej trasy. Równolegle do nich wykonawca zajmuje się naprawą wad i usterek, które zostały wykazane w czasie odbioru.

Na kilku dojazdach do obiektów mostowych w ciągu S61 oraz na łącznicy na węźle Ełk Wschód ujawniliśmy brak sczepności warstw bitumicznych. W niektórych z tych miejsc wykazaliśmy też niedostateczną grubość warstw bitumicznych nawierzchni. Mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości oddawanej do użytku trasy zdecydowaliśmy o udostępnieniu drogi do ruchu po zakończeniu niezbędnych prac poprawkowych. informuje olsztyński oddział GDDKiA

Oznacza to, że trasa zostanie udostępniona kierowcom dopiero, kiedy wykonawca zakończy wprowadzanie poprawek. Generalna Dyrekcja zapowiada jednak, że pierwsze samochody pojadą tą trasą w połowie sierpnia.