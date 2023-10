Kolejny fragment drogi S61 oddany do użytku. Brakuje już tylko 13 km

Spis treści: 01 Droga S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa wybudowana

02 Ile kosztowała budowa drogi S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa?

03 Droga S61 niemal gotowa. Brakuje tylko 13 km

04 Obwodnica Łomży będzie gotowa w połowie 2025 roku

Oddany do ruchu 13 października odcinek S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa ma dokładnie 19,5 km długości. Powstała dwujezdniowa droga ekspresowa o nawierzchni bitumicznej, przystosowana do najcięższego ruchu (11,5 t/oś).

Droga S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa wybudowana

Wybudowano dwa węzły drogowe: Ostrów Mazowiecka Północ, na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S61 i S8 oraz Komorowo (połączenie z drogami wojewódzkimi 627 i 677). Na tym odcinku S61 powstało 26 obiektów inżynierskich, w tym pięć stanowiących przejścia dla zwierząt.

Budowa, która odbywała się w formule "Projektuj i buduj" nie przebiegała bez zakłóceń. W styczniu 2018 roku podpisano umową z firmą Rubaru Polska, a droga miała być gotowa w listopadzie 2020 roku. Wykonawca miał tak duże opóźnienia już na etapie projektowania, że umowę zerwano. Nowa została podpisana dopiero w styczniu 2020 roku. Po zakończeniu prac projektowych, budowa rozpoczęła się w grudniu 2021 roku, trwała więc krócej niż dwa lata.

Zdjęcie Stan budowy drogi S61. W realizacji zostaje tylko obwodnicy Łomży / GDDKiA

Ile kosztowała budowa drogi S61 z Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa?

Wartość kontraktu realizowanego w systemie "Projektuj i buduj" to 750 mln zł. Koszt całkowity projektu to około 843 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło 433,5 mln zł.

Droga S61 niemal gotowa. Brakuje tylko 13 km

Droga ekspresowa S61 docelowo będzie miała około 220 km. Trasa ta przebiega przez trzy województwa: mazowieckie (19,5 km), podlaskie (ok. 134,3 km) i warmińsko-mazurskie (66,4 km).

Zdjęcie Kierowcy otrzymali do dyspozycji niemal 20 km drogi ekspresowej / GDDKiA

W województwie podlaskim kierowcy korzystają już z przeszło 121 km drogi ekspresowej S61. W grudniu 2022 r. oddany został do ruchu przygraniczny odcinek Suwałki - Budzisko, a w czerwcu bieżącego roku - węzeł Łomża Zachód wraz z 7-kilometrowym odcinkiem Łomża Południe - Łomża Zachód. Od sierpnia 2023 roku kierowcy mogą korzystać z trasy Ełk Południe - Wysokie.



Obwodnica Łomży będzie gotowa w połowie 2025 roku

Obecnie trwają jeszcze prace przy budowie ostatniego w województwie podlaskim fragmentu S61, od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno (12,9 km), czyli obwodnicy Łomży. Prace nie są jeszcze zaawansowane. W połowie 2024 roku ma zostać udostępniona do ruchu jedna jezdnia, natomiast budowa ma zakończyć się dopiero w połowie 2025 roku.