Kolejne podwyżki opłat na autostradzie A4. Zarządca podał nowe stawki

Zarządca odcinka A4 złożył wniosek o podniesienie opłat

Rzecznik koncesjonariusza płatnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków, spółki Stalexport Autostrada Małopolska, poinformował, że do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad skierowany został wniosek o zgodę na zmianę stawek opłat za przejazd dla pojazdów wszystkich kategorii między punktami poboru opłat w Mysłowicach i Balicach. Obowiązywać miałyby one od 1 kwietnia tego roku. "We wniosku złożonym do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad SAM S.A. występuje o zgodę na zmianę od 1 kwietnia br. stawek opłat za przejazdy: dla kategorii 1 (pojazdów innych niż motocykle) - o 1 zł, z kwoty 15 zł do kwoty 16 zł; dla kategorii 2, 3, 4 i 5 - o 6 zł, z kwoty 46 zł do kwoty 49 zł" - wyjaśnił rzecznik spółki, Rafał Czechowski.

Spółka tłumaczy podwyżki swoimi wydatkami

Spółka tłumaczy podwyżkę kumulacją wydatków związanych ze zbliżającym się końcem umowy koncesyjnej. Rzecznik wskazał, że zgodnie z obowiązującą umową koncesyjną spółka "ma obowiązek przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 r. w doskonałym stanie technicznym", a to wiąże się z "koniecznością intensyfikacji" prowadzonych prac związanych z utrzymaniem czy remontem w ostatnich latach obowiązywania wspomnianej umowy. "Nie bez znaczenia dla realizacji tych inwestycji jest fakt, że koszty usług budowlanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosły o 26 proc., a ceny asfaltu niemal o 50 proc." - wyjaśniał Czechowski. Firma argumentuje również, że od początku obowiązywania koncesji stosowała "stawki znacznie niższe od maksymalnego, dopuszczalnego pułapu". Po wprowadzeniu nowych stawek, wysokość opłaty dla samochodów osobowych wyniesie 58 proc. stawki maksymalnej, a dla pojazdów pozostałych kategorii 70 proc.

Rzecznik zapowiedział również, że w związku z nowymi stawkami spółka "utrzyma bonifikaty dla motocykli oraz pojazdów kategorii 2 i 3". Zaznaczył również, że będzie ona przedmiotem konsultacji z GDDKiA. "Obecnie wysokość bonifikaty dla motocykli wynosi ponad 50 proc., natomiast dla pojazdów kategorii 2 i 3 ponad 40 proc." - stwierdził rzecznik.

To kolejna podwyżka cen w ciągu kilku miesięcy

Warto przypomnieć, że podwyżka jest kolejną w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Poprzednia weszła w życie w kwietniu zeszłego roku. Spółka motywowała ją wówczas inflacją. W połowie stycznia tego roku na odcinku koncesyjnym zniesiona została natomiast zniżka za przejazd dla kierowców korzystających z płatności automatycznych. To zaś oznaczało, że korzystający z takiej możliwości płacili od tamtej pory 15 zł zamiast dotychczasowych 13 zł.

Zgodnie z ostatnimi danymi Grypy Stalexport Autostrady, do której należy wspomniana spółka, w pierwszych trzech kwartałach minionego roku z płatnego fragmentu A4 skorzystało średnio 48,9 tys. pojazdów na dobę. To wzrost o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku przychody z poboru opłat wyniosły 376,9 mln zł, o 24 proc. więcej niż w tym samym okresie w roku 2022.