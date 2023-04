Kiedy pojedziemy całą Via Carpatia? Przełom w budowie ostatniego odcinka

Oprac.: Krzysztof Mocek

GDDKiA poinformowała o znalezieniu chętnych na zaprojektowanie i budowę ostatniego fragmentu trasy Via Carpatia na Podkarpaciu. To już trzecie podejście do wyłonienia wykonawcy ponad 6-kilometrowego odcinka S19 między Lutczą a Domaradzem. Tym razem jest szansa na powodzenie.

Zdjęcie Powstanie ostatni fragment trasy Via Carpatia. Chętnych aż sześciu wykonawców / East News