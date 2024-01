Inwestycje drogowe na 2024 rok. Długa lista nowych tras

Spis treści: 01 Ponad 200 kilometrów nowych dróg w 2024 roku

02 Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030

03 Najbliższe przetargi na kolejne odcinki dróg

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowała swoje plany na rok 2024. Jak można wyczytać z opublikowanego komunikatu - na chwilę obecną w toku jest siedem przetargów ogłoszonych jeszcze w 2022 r. Obejmują one m.in. dwa tunelowe odcinki S19 (Jawornik - Lutcza i Lutcza - Domaradz) dwa odcinki S16 (Olsztyn Wschód - Barczewo i Barczewo - Biskupiec) oraz trzy odcinki S17 (Piaski Wschód - Łopiennik, Krasnystaw Północ - Izbica i Izbica - Zamość Sitaniec). To jednak nie wszystko.

Ponad 200 kilometrów nowych dróg w 2024 roku

Już wkrótce mają ruszyć pierwsze postępowania przetargowe na blisko 215 km kolejnych odcinków. Wśród nich znajdą się fragmenty ważnych dróg ekspresowych - m.in. S10 od Szczecina do Piły, odcinki S11 w woj. wielkopolskim, S12 w woj. mazowieckim, S16 w woj. podlaskim oraz S19 na Podlasiu. Kierowców powinien ucieszyć także fakt ogłoszenia przetargu na budowę ponad 25 km przedłużenia autostrady A2, od Białej Podlaskiej do węzła Dobryń. To odcinek istotny z punktu widzenia podróżujących w kierunku Terminala Samochodowego Koroszczyn, na którym odprawiane są pojazdy przekraczające granicę z Białorusią.

Rok 2024 ma szansę przynieść także rozbudowę już istniejących fragmentów dróg krajowych i obwodnic. GDDKiA podkreśla, że planuje stworzenie dwóch odcinków DK 41 i 91 na wysokości Radomska, co powinno ułatwić dojazd do autostrady A1. W Wielkopolsce plany zakładają przebudowę DK25 pomiędzy autostradą A2 i drogą ekspresową S11. Kolejnym warunkowym odcinkiem jest pierwszy fragment Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6, od Kołbaskowa do Polic, a listę uzupełniają trzy inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic.