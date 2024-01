Drogowcy wykopali tunel na Północnej Obwodnicy Krakowa. Kiedy nim pojedziemy?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała 16 stycznia, że drogowcy przekopali cały, 653-metrowy tunel pod Zielonką na trasie Północnej Obwodnicy Krakowa. To drugi, obok gotowego już 496-metrowego tunelu w Dziekanowicach, obiekt tego typu na drodze ekspresowej S52.

Tunel pod Zielonkami. To skomplikowana inwestycja

Obiekt pod Zielonkami został zbudowany metodą podstropową, gdzie pierwszy etap prac polega na wykopaniu w ziemi szczelin, w których powstaną ściany. Następnie ów szczeliny są betonowane i zbrojone odcinkami o długości ok. 7 metrów. Ostatecznie wysokość ścian waha się od 10 do 27 metrów, a ich grubość wynosi od 80 do 100 cm. Odcinek ścian o długości 50 metrów tworzy jeden sektor.

Reklama

Zdjęcie Północna Obwodnica Krakowa. Tunel pod Zielonkami jest już wykopany / GDDKiA / materiały prasowe

Kiedy ściany stężeją i uzyskają odpowiednią wytrzymałość, drogowcy wybierają ziemię znad przyszłego tunelu na długości takiego sektora i betonują strop o grubości ok. 1,5 m. Kiedy jest gotowy, wybiera się spod niego ziemię, stąd też nazwa technologii budowy. Pracę nad tunelem pod Zielonkami rozpoczęto latem 2021 roku. Od tamtej pory obiekt co miesiąc wydłużał się średnio o ok. 25 m. W połowie stycznia w końcu udało się “przebić" na drugą stronę.

Tunel pod Zielonkami. Fakty i liczby

Tunel ma długość 653 metrów i szerokość 37 metrów. Wewnątrz obiektu każda z nawierzchni ma szerokość 17 metrów i jest wysoka na 6 metrów. Strop składa się z 27 segmentów, budowanych etapami na 13 sektorach ścian szczelinowych. Podczas jego budowy drogowcy wywieźli z obiektu ok. 200 tysięcy m3 ziemi.

W środku zostaną zainstalowane 64 kamery monitorujące drogę, jak również 23 wentylatory, które będą zapewniać odpowiedni przepływ powietrza i w razie potrzeby usuną dym z wnętrza tunelu. Oświetlenie natomiast zapewni 418 lamp. W tunelu powstanie ponadto pięć przejść ewakuacyjnych pomiędzy obiema nawami, rozmieszczonych co ok. 110 m. W każdej nawie będzie pięć telefonów alarmowych, a dzięki 32 głośnikom będzie można przekazywać kierowcom komunikaty w razie wypadku lub awarii.

Zdjęcie Prace nad tunelem rozpoczęto w wakacje 2021 roku / GDDKiA / materiały prasowe

W tunelu zostanie zamontowany system automatycznego gaszenia pożaru. Będzie to pierwsze w Polsce tego rodzaju urządzenie funkcjonujące na całym podziemnym odcinku drogi. Podobne rozwiązanie zastosowano w tunelu pod Świną w Świnoujściu, jednak tylko na krótkim fragmencie trasy.

Tunel pod Zielonkami. Kiedy pojadą nim samochody?

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Północna Obwodnica Krakowa - czyli droga ekspresowa S52 o długości 12,3 kilometra - wraz z tunelem pod Zielonkami, powinna zostać oddana do użytku jeszcze jesienią tego roku. Wartość prac budowlanych to prawie 1,9 mld zł. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa otrzymała prawie 680 milionów zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.