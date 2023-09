Droga S7 dłuższa. Otwarto ważny fragment pod Krakowem

Spis treści: 01 Kolejny odcinek drogi S7 oddany do użytku

02 Odcinek S7 w liczbach

03 Droga ekspresowa S7 z Warszawy do Małopolski kończy się na węźle Miechów

04 Z Miechowa do Warszawy w dwie i pół godziny

Kolejny odcinek drogi S7 oddany do użytku

Do użytku został oddany prawie 19-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 Moczydło - węzeł Miechów. Trasa ma dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przewidziano również rezerwę na ewentualną dobudowę trzeciego pasa.

W zdecydowanej większości odcinek poprowadzony jest nowym śladem, przebiegającym na wschód od dotychczasowej drogi krajowej nr 7, przez rolnicze tereny Wyżyny Miechowskiej. W celu zniwelowania różnic wysokości na tym obszarze, w niektórych miejscach droga jest poprowadzona w wykopach lub na nasypach. W Małoszowie powstał z kolei 400-metrowy wiadukt, który przebiega m.in. nad rzeką Nidzicą. W najwyższym miejscu ma on prawie 20 m wysokości. W sumie na całym odcinku powstały 24 obiekty inżynieryjne.

W czasie budowy fragmentu s7 zwrócono uwagę również na rozbudowę sieci dróg lokalnych. W efekcie w ramach inwestycji powstało dodatkowe 15 km tych tras. Powstały też dwa miejsca obsługi podróżnych - Małoszów i Tochołów.