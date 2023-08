Droga ekspresowa S19 zyska kolejny odcinek. Wydano ważną decyzję

Spis treści: 01 Droga S19. Jest decyzja wojewody

Droga S19. Jest decyzja wojewody

Wojewoda podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S19 Babica - Jawornik. Wydanie decyzji ma znaczenie nie tylko dla wykonawcy, który może dzięki niej rozpocząć prace, ale również dla właścicieli nieruchomości, które mają zostać przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Jej wydanie umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej.

Droga S19 Babica - Jawornik. Jaki przebieg?

W ramach inwestycji zbudowany zostanie liczący 11,6 km odcinek drogi ekspresowej. Trasa będzie posiadała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu (plus pas awaryjny). Powstanie nowy węzeł, Żarnowa - Strzyżów, który zlokalizowany będzie w miejscowości Strzyżów, na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1931R. Ponadto w miejscowości Jawornik (w kierunku Rzeszowa) zbudowane będzie Miejsce Obsługi Podróżnych.

Zdjęcie Odcinek drogi S19 Babica - Jawornik ma liczyć 11,6 km. / GDDKiA