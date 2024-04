Cały odcinek S10 Szczecin – Piła ma już wykonawców. Kiedy wjadą na nią auta?

Spis treści: 01 Budowa drogi S10. Najpierw projekt, później budowa

Najkorzystniejszą ofertę na budowę odcinka S10 Recz - Cybowo złożyło konsorcjum Kobylarnia i Mirbud. Kwota za zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej o długości 15,2 km to 647 mln zł. Przy wyborze brano pod uwagę głównie cenę, ale także przedłużenie gwarancji na ekrany akustyczne (20 proc.) i mosty (20 proc). Cena stanowiła 55 proc. wagi, a 5 proc. to zagospodarowanie na placu budowy pozyskanego destruktu asfaltowego.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty pozostali uczestnicy przetargu mają 10 dni na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Budowa drogi S10. Najpierw projekt, później budowa

Inwestycja, zapisana w Rządowym Programie Budowy Dróg krajowych do 2030 roku, prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj. Wykonawca będzie miał 10 miesięcy od podpisania umowy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakładamy, że jej procedowanie zajmie 7 miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca.

S10 Szczecin - Piła. Kierowcy pojadą najwcześniej w 2028 roku

Zgodnie z powyższymi terminami budowa w terenie powinna rozpocząć się w 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w 2028 r.

Droga S10 Recz – Cybowo

Trasa rozpocznie się za węzłem drogowym Recz, który powstanie na sąsiednim odcinku i przebiegać będzie na początku na północ od istniejącej DK10. Na wschód od Słutowa S10 pobiegnie przy istniejącej DK10. Na połączeniu z drogą powiatową w rejonie Żółwina zlokalizowany będzie węzeł drogowy. Trasa pobiegnie następnie na południe od linii kolejowej przechodząc na północną jej stronę w rejonie Prostyni. Odcinek realizacyjny zakończy się około kilometra za mostem na Drawie przed węzłem drogowym Cybowo.

W ramach inwestycji przewidziano budowę 14 obiektów mostowych - sześciu wiaduktów, mostu, trzech przejść dolnych dla dużych zwierząt i czterech przejść górnych dla dużych zwierząt. Powstanie również 47 przepustów dla płazów i małych zwierząt.

Droga S10 połączy Szczecin z Warszawą

Droga S10, o długości ok. 410 km, będzie łączyła Szczecin przez Piłę, Bydgoszcz i Toruń z aglomeracją Warszawską. Realizacja wszystkich brakujących odcinków zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Będzie to bezpośrednie połączenie regionów Pomorza Zachodniego, północy Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza. Dzięki tej drodze powstanie alternatywny szlak transportowy na północ od autostrady A2.

Obecnie kierowcy oprócz wspomnianego wcześniej odcinka od Zdunowa (granica miasta Szczecin) do Stargardu oraz obwodnicy Wałcza w woj. zachodniopomorskim korzystają także z trzech innych odcinków S10. To obwodnica Wyrzyska (w części jednojezdniowa) w woj. wielkopolskim oraz Bydgoszcz Zachód - Bydgoszcz Południe i Toruń Zachód - Toruń Południe (jednojezdniowa) w woj. kujawsko-pomorskim. To w sumie ok. 60 km.

W realizacji są cztery odcinki od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Toruń Południe. Pierwszy wniosek o ZRID został złożony w lipcu, drugi w sierpniu, a trzeci w grudniu ubiegłego roku. Dla czwartego odcinka, drugiej nitki południowej obwodnicy Torunia, w dalszym ciągu opracowywane są materiały do wniosku o ZRID.

W przygotowaniu znajdują się odcinki Wyrzysk - Bydgoszcz (40 km) oraz A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Pierwszy z nich uzyskał w listopadzie 2022 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w lutym br. podpisaliśmy umowę na rozpoznanie i badanie podłoża z elementami Koncepcji programowej. W przypadku drugiego projektanci pracują nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). Trwają też prace przygotowawcze związane z poszerzeniem około 35 km autostrady A1 na odcinku Toruń - Włocławek, który będzie miał wspólny przebieg z S10, o dodatkowy pas ruchu.

Na terenie woj. wielkopolskiego, złożono wnioski o uzyskanie DŚU dla odcinka Piła - Wyrzysk (o długości ok. 28 km) oraz dla dobudowy drugiej jezdni dla obwodnicy Wyrzyska (na odcinku 5 km).