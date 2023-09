Spis treści: 01 GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka S11

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę kolejnego odcinka S11

Ogłoszony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przetarg dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S11 między obwodnicami Kępna i Olesna. Trasa ma przebiegać przez teren trzech województw - wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Dokumentacja przetargowa trafiła już do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nowy odcinek S11 od Kępna do Olesna

W ramach inwestycji zbudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 45,8 km z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Trasa podzielona zostanie na trzy odcinki:

koniec obwodnicy Kępna - Siemianice (12,5 km),

Siemianice - Gotartów (22,7 km),

Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Zdjęcie Blisko 46-kilometrowy odcinek będzie podzielony na trzy odcinki realizacyjne. / GDDKiA

Przez pierwsze 12 km trasa, która rozpocznie swój bieg od obwodnicy Kępna, przebiegać będzie przez teren województwa wielkopolskiego. 3-kilometrowy fragment poprowadzony zostanie na terenie województwa łódzkiego. Pozostała część trasy (31 km) przebiegać będzie na terenie województwa opolskiego, przez gminy Byczyna, Kluczbork i Lasowice Wielkie. Swój bieg nowa trasa ma zakończyć na obwodnicy Olesna.

Niedawno udostępniliśmy kierowcom ekspresową obwodnicę Olesna. Pora na kolejny krok, którym będzie budowa drogi ekspresowej pomiędzy obwodnicami Kępna i Olesna. W ten sposób powstanie spójny system zapewniający wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu podróży w południowo-zachodniej Polsce powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Warto dodać, że obwodnica Olesna, na której kończyć się ma nowa trasa, to pierwszy oddany do użytku odcinek S11 w województwie opolskim.

Odcinek S11 poprowadzony będzie nowym śladem

Jak informuje GDDKiA, droga poprowadzona zostanie w większości nowym śladem. W ramach inwestycji powstać ma kilkadziesiąt obiektów inżynierskich. Zbudowane zostaną również cztery węzły drogowe: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ i Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowane jest zbudowanie Miejsc Obsługi Podróżnych (po obu stronach drogi). GDDKiA zapowiada także przebudowę infrastruktury technicznej (chodzi o sieć wodociągową i kanalizacyjną, gazową itd.). Dodatkowo wybudowane zostaną również jezdnie obsługujące ruch na okolicznych terenach.

Realizacja inwestycji ma zapewnić komfort podróżowania na tym odcinku, a także przyczynić się do poprawy jakości szlaków komunikacyjnych. Nie dotyczy to jednak wyłącznie terenu województw, przez które przebiegać będzie trasa. Jak twierdzi GDDKiA, nowy odcinek będzie miał wpływ na "wyprowadzenie z miast ruchu tranzytowego na całej osi północ-południe poprzez drogę ekspresową S11".

Droga S11 ma połączyć Pomorze Środkowe ze Śląskiem

GDDKiA deklaruje, że do 2030 roku cała trasa S11 połączy Pomorze Środkowe z Aglomeracją Śląską. Gotowa droga ma liczyć około 550 km długości. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczyć w to należy liczący ok. 35 km wspólny przebieg S11 z drogą S6 od Kołobrzegu do Koszalina). Pozostałe odcinki drogi są już na etapach realizacji lub prac przygotowawczych. Generalna Dyrekcja zapowiada, że w przyszłości pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie ma zajmować nieco ponad 5 godzin.