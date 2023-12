Będą trzy nowe odcinki S8. GDDKiA podpisała ważne umowy

Spis treści: 01 Powstanie 87-kilometrowy odcinek S8

Docelowo fragment drogi ekspresowej S8 między Wrocławiem i Kłodzkiem będzie liczył 87 km. Trasa stanowić będzie przedłużenie odcinka Autostradowej Obwodnicy Wrocławia/ S8 kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. Realizacja zadania została podzielona na sześć odcinków. W przypadku trzech fragmentów właśnie zostały podpisane umowy na ich wykonanie.

Odcinek biegnący od węzła Kobierzyce Północ do węzła Kobierzyce Południe liczyć ma ok. 7,5 km. Trasa przebiegać będzie nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Kobierzyce Północ (połączenie z drogą krajową nr 8 i Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8) i Kobierzyce Południe (połączenie z drogą wojewódzką nr 346). Pomiędzy węzłami po obu stronach trasy mają powstać Miejsca Obsługi Podróżnych Królikowice. Wykonaniem tego fragmentu zajmie się firma Strabag Infrastruktura Południe. Koszt inwestycji to prawie 310 mln złotych.

Drugim z odcinków, na które podpisana została właśnie umowa jest ten prowadzący od węzła Kobierzyce Południe do węzła Jordanów Śląski (13,8 km). Podobnie jak w powyższym przypadku, trasa poprowadzona będzie nowym śladem, po zachodniej stronie istniejącej DK8. W ramach inwestycji powstać ma węzeł drogowy Jordanów Śląski (połączenie z obecną DK8 oraz z drogami powiatowymi DP2075D i DP1989D). Realizacją tego odcinka zająć się ma firma PORR za kwotę przeszło 401 mln złotych.

Trzeci odcinek, od węzła Jordanów Śląski do węzła Łagiewniki Zachód (ok. 11,2 km), zrealizuje firma Budimex. Kosztować ma ponad 355 mln zł. Podobnie jak wyżej wymienione odcinki, trasa ma być poprowadzona nowym śladem, po zachodniej stronie istniejącej DK8. Projekt obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych: Łagiewniki Północ (połączenie z DK8 i DK39) oraz Łagiewniki Zachód (połączenie z drogą wojewódzką nr 384). W przyszłości odcinek między węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując do tego rezerwę w pasie rozdziału.

Jeśli chodzi o pozostałe odcinki, w trakcie procedury przetargowej znajduje się fragment od Ząbkowic Śląskich do Barda. GDDKiA informuje, że jeszcze w tym roku chce ogłosić przetarg dla fragmentu między Łagiewnikami i Ząbkowicami Śląskimi. W przypadku ostatniego z odcinków, Bardo - Kłodzko, prowadzone są prace przygotowawcze. Ich efekt uzależniony jest od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku. Po zakończonych analizach GDDKiA wskaże preferowany wariant i złoży dla niego wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie całej inwestycji i oddanie 87-kilometrowej trasy do ruchu planowane jest na lata 2028-2033.