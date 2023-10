Wyczekiwany fragment drogi S8 w stronę Czech może ruszyć. Zapadły decyzje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawców na realizację budowy nowych odcinków drogi S8, pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ - Łagiewniki Zachód. Zadanie to nie należało do najłatwiejszych, bowiem - jak poinformowano w lipcu tego roku - swoje oferty w sprawie przetargu złożyło aż 37 firm. To prawdziwie rekordowa frekwencja.

W trakcie postępowań wpłynęło w terminie w sumie ponad 2,4 tys. pytań do GDDKiA. W ramach postępowań przetargowych zorganizowano spotkanie dla wykonawców, by przybliżyć przedmiot zamówienia w nowych uwarunkowaniach technicznych. Ostatecznie dla odcinka drogi S8 Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe, wybrano firmę Strabag. Zaprojektowaniem i budową odcinka Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski zajmie się przedsiębiorstwo Porr. Jak jednocześnie podkreślają urzędnicy - wybrane przez komisję przetargową oferty miały najniższe ceny spośród złożonych przez zainteresowanych wykonawców.

