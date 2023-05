Na początku stycznia ogłoszono drugi przetarg na opracowanie dokumentacji dla poszerzenia autostrady A1 pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Pierwszy przetarg z jesieni ubiegłego roku, zakończył się unieważnieniem postępowania.

W toku weryfikacji ofert GDDKiA wybrała ofertę firmy Vosessing Polska o wartości 2 976 600 zł. Teraz pozostali wykonawcy biorący udział w przetargu mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. W przypadku ich braku i wniesieniu przez wybraną firmę gwarancji należytego wykonania umowy, będzie można oficjalnie podpisać umowę.

Zadaniem wykonawcy, będzie opracowanie materiałów do wniosku o DŚU dla poszerzenia autostrady A1. Uzyskanie tej decyzji otworzy drogę do realizacji zadania. Docelowo rozbudowa o trzeci pas w obie strony obejmie około 35 km autostrady A1 od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.

A1 z trzecim pasem znacząco ułatwi podróże

W styczniu 2022 roku Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji obejmujący proces przygotowawczy dla poszerzenia autostrady A1. Realizacja inwestycji zapewni zwiększenie przepustowości, skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa istniejącej autostrady. Umożliwi też efektywne rozprowadzenie zwiększonego ruchu drogowego na trasach dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Inwestycja przyczyni się także do dostosowania parametrów technicznych A1 do prognozowanego wzrostu natężenia ruchu. Będzie on spowodowany m.in. przejęciem w przyszłości ruchu relacji Szczecin - Warszawa na obecnej autostradzie A2, przez drogę ekspresową S10, która na odcinku Włocławek - Toruń będzie miała wspólny przebieg z A1. Planowany termin realizacji prac budowlanych przypada na lata 2029-31.

Prognoza ruchu wykonana w ramach Studium korytarzowego niezbędnego do budowy S10 (na odcinku A1 - Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej) wykazała średnie natężenie w 2050 r. w przedziale od 64,3 do 67,2 tys. poj./dobę.

