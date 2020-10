Zbliża się Rajd Sardynii

W weekend zostanie rozegrany we Włoszech Rajd Sardynii, szósta runda mistrzostw świata. Po pięciu liderem w klasyfikacji generalnej jest Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC), w WRC 3 Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally 2 Evo) jest trzeci.

Do startu na Sardynii zgłosiły się 64 załogi. Trasa 16 odcinków specjalnych ma 239,4 km, w sumie wraz z dojazdami kierowcy przejadą około 700 km.



Na starcie stanie 13 załóg w najszybszych samochodach WRC. Cztery załogi pojadą Toyotami Yaris WRC, wśród nich jest lider po pięciu rundach Brytyjczyk Elfyn Evans i sześciokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier. Silną ekipę wystawia Hyundai - pojedzie obrońca tytułu Estończyk Ott Tanak i szybki Belg Thierry Neuville. Na starcie po dłuższej przerwie pojawi się także Norweg Petter Solberg w Citroenie C3 WRC.



W WRC 3 o zwycięstwo walczyć będzie Kajetanowicz, który dwa tygodnie temu triumfował w swojej klasie w Turcji. Rok temu Polak w klasie WRC 2 zajął na Sardynii drugie miejsce.



"Jesteśmy już na Sardynii od kilku dni, trenujemy. Ważne, że wiem, czego się tu można spodziewać. W ubiegłym roku zajęliśmy drugie miejsce. Te odcinki dają dużą frajdę, to sprinterski rajd i pod tym względem przypomina trochę Rajd Estonii, bo różnice w czasach zazwyczaj są niewielkie. Jesteśmy gotowi, samochód jest świetnie przygotowany, a cały zespół optymistycznie nastawiony. Przed nami rywalizacja z bardzo mocną konkurencją, przyjechali tu w zasadzie wszyscy nasi rywale z czołówki tabeli WRC 3, ale są też nowi. Przed nami ciężki rajd, na pewno inny, niż poprzednio, bo jedziemy jesienią, a nie na wiosnę. Będzie inna przyczepność, pogoda, praktycznie wszystko" - uważa Kajetanowicz.



W klasyfikacji WRC 3 Polak jest trzeci mając na koncie 37 pkt. Na drugiej pozycji plasuje się mistrz Polski Fin Jari Huttunen (Hyundai I20 R5) - 43 pkt, a prowadzi Boliwijczyk Marco Bulacia (Citroen C3 R5), który zgromadził 55 pkt.



W piątek kierowcy mają do przejechania sześć odcinków specjalnych, w sobotę także sześć, ale o wiele dłuższych, w niedzielę ostatniego dnia cztery. Pierwsza załoga na mecie powinna się pojawić około godz. 13.



Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczny sezon rajdowych MŚ został znacznie skrócony. Dotychczas rozegrano pięć imprez, a pozostałe dwie odbędą się we Włoszech (Sardynia, 8-11 października) i Belgii (19-22 listopada).



Liderem mistrzostw świata jest niespodziewanie Evans, który na dwie rundy przed końcem sezonu ma 18 pkt przewagi nad drugim Ogierem. Trzeci jest Tanak, ale traci do lidera 27 pkt. Estończyk miał w pierwszej rundzie cyklu styczniowym Rajdzie Monte Carlo poważny wypadek, gdyby nie ta "przygoda" miałby o wiele większe szanse na obronę tytułu.