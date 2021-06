WSMP. Ponad 180 aut na Torze Poznań

Trzy dni ścigania i ponad 180 zgłoszeń - wyścigowy sezon na Torze Poznań właśnie się rozpoczyna. W drugi weekend czerwca na jedynym w Polsce torze z homologacją FIA zobaczymy zawodników rywalizujących o tytuły w ramach Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a także FIA CEZ oraz TCR Eastern Europe.

Przerwa między sezonami trwała od października, ale liczba zawodników, różnorodność serii i ciekawych samochodów powinna wynagrodzić kibicom wielomiesięczne oczekiwanie na wyścigi na Torze Poznań. Organizatorzy WSMP dobrze wykorzystali czas między sezonami. Tor Poznań przeszedł kolejne modyfikacje, a najważniejszą z nich jest zamontowanie nowego systemu monitoringu, który pozwala sędziom śledzić przebieg zawodów na każdym centymetrze toru.

“Nitkę toru chwalili najlepsi kierowcy na świecie jak Robert Kubica czy Michael Schumacher, ale cały czas poprawiamy infrastrukturę, bo chcemy, by ten obiekt był jak najlepszą wizytówką. Dlatego w tym roku zamontowaliśmy nowy system monitoringu, który składa się z 69 kamer, więc sędziowanie będzie ułatwione. Poprawi to też bezpieczeństwo na torze, a w planach mamy jeszcze nowe trybuny" - mówi Bartosz Bieliński, prezes Automobilklubu Wielkopolski.

Jeszcze więcej pucharów

W dniach 10-13 czerwca na Torze Poznań ścigać się będą kierowcy z różnych części Europy, a szczególnie interesująco zapowiada się rywalizacja w ramach pucharów markowych - takich serii w ramach WSMP jest coraz więcej. W harmonogramie debiutują dwa nowe puchary - Trofeo di Serie, w którym ścigać się będą Fiaty 500 (będzie ich osiem), oraz Mazda MX-5 Cup Poland (siedem samochodów).

W Poznaniu zobaczymy puchary o ugruntowanej już marce. Po mistrzostwo Polski pojadą zawodnicy w ramach najliczniej obsadzonego 318IS Cup PL, gdzie zgłoszono aż 18 aut z broniącym tytułu Marcinem Lempertem na czele. 14 samochodów zobaczymy w Ecumaster Super S Cup, gdzie tytułu broni Bartosz Alejski. Trzeci sezon z rzędu w zawodach wezmą udział kierowcy Toyota Racing Cup - do pierwszego wyścigu zgłoszono sześć aut. Oczywiście, wyścigowy weekend w Poznaniu nie mógłby się odbyć bez kultowego już Maluch Trophy, gdzie rywalizować będzie 13 aut.

Tradycyjnie nie zabraknie też zawodników w najmocniejszych autach klasy GT, których w ramach WSMP wystartuje aż 10, a wśród nich będą dwa Mercedesy AMG GT3, siedem Porsche 911 GT3 Cup oraz Lamborghini Huracan.

Mocna obsada długiego dystansu i międzynarodowe ściganie

Punktem kulminacyjnym soboty będzie pierwszy w sezonie wyścig Mistrzostw Polski Endurance. Rozgrywana w dwugodzinnym formacie rywalizacja w poprzednich sezonach przyciągała ponad 20 aut. I nie inaczej jest w tym sezonie. Aż 28 samochodów zgłoszono do pierwszej rundy MPE, a będzie to okazja by znów podziwiać jedne z najszybszych wyścigowych konstrukcji, czyli Radicale SR 8 w starciu z autami klasy GT3. Mocno obsadzona jest klasa D4 2000, gdzie pojedzie aż dziewięć aut, oraz Ecumaster Super S Cup, w którym zobaczymy aż osiem Mini.

W czerwcowy weekend dodatkowych emocji dostarczą kierowcy startujący w FIA CEZ oraz TCR Eastern Europe. Zagranicznych zgłoszeń jest aż 62, z czego najwięcej w kategorii TCR, gdzie pojedzie aż 18 kierowców. Co ważne, będzie to też szansa do zobaczenia polskich kierowców, koncentrujących się na zagranicznych startach. Marcin Jedliński jest liderem rywalizacji GT zarówno w wyścigach sprinterskich jak i Endurance w ramach ESET Cup oraz FIA CEZ, Jakub Wyszomirski od lat ściga się w kategorii TCR w międzynarodowym towarzystwie.

Wyścigi na Torze Poznań odbędą się z udziałem publiczności.