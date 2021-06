WSMP 2021. Zwycięstwo reprezentanta Interii!

Sezon Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski rozpoczęty. Zacięte wyścigi w pucharach markowych i sprintach, niesamowite przetasowania w dwugodzinnym wyścigu długodystansowym - sobota w WSMP na torze w Poznaniu obfitowała w niepowtarzalne emocje.

Zdjęcie / Grzegorz Kozera /

Wielkie emocje w pucharach

W sobotę na Torze Poznań rywalizację zainaugurowały dwa nowe puchary markowe. Pierwszym zwycięzcą w Trofeo di Serie został Nikodem Wierzbicki, a na podium stanęli jeszcze Piotr Ławski i Marcin Ganowski.

Z kolei w debiutanckim biegu Mazda MX-5 Cup Poland triumfował Krzysztof Ratajczak przed Marcinem Fedderem i Grzegorzem Grzybowskim.

Trzeci sezon Toyota Racing Cup od zwycięstwa zaczął Jacek Jurecki (Interia.pl), dla którego była to pierwsza wygrana w tym pucharze, choć na swoim koncie ma już tytuły wicemistrza Polski (w 2019 r.) i drugiego wicemistrza (w 2020 r). Drugie miejsce zajął debiutant Kacper Osek, a na podium stanął jeszcze Tomasz Tomczak.

Zdjęcie / INTERIA.PL

W sobotnim wyścigu 318IS Cup PL pierwszy linię mety przeciął Artur Lempert. Jako drugiego sklasyfikowano Michała Całka, a trzeci, po karze 5 sekund, był piątkowy zwycięzca Karol Wyka. Z kolei w Ecumaster Super S Cup najwięcej powodów do zadowolenia miał Adam Dębicki, który świetnie wykorzystał deszczowe warunki, przebił się na czoło stawki i zwyciężył z przewagą niespełna trzech sekund nad Tomaszem Pawlaczykiem. Trzeci był Adrian Lewandowski.

Zdjęcie / Grzegorz Kozera /

Triumf Jedlińskiego w D4 +3500

W rywalizacji najmocniejszych aut imponującą formę zaprezentował Marcin Jedliński (Mercedes AMG GT3). Reprezentant Olimp Racing wygrał wyścig w D4 +3500 z przewagą 23 sekund nad Andrzejem Lewandowskim (Lamborghini Huracan) oraz blisko 40 sekund nad Maciejem Bernacikiem (Porsche 911 GT3 Cup). W D5 +2000 triumf Jacka Zielonki w Radicalu SR8.

Zdjęcie / Grzegorz Kozera /

W kategorii D4 2000 sezon od zwycięstwa zaczął Bartosz Walkowiak (BMW E90), w DN 1 Sławomir Sławski (Kia Picanto), a w DN 2 Krystian Ciesiółka (Fiat SC Abarth).

Emocji nie brakowało też w zagranicznych seriach. W gościnnym występie cyklu TCR Eastern Europe triumfował Michal Makes za kierownicą Cupry TCR, drugi był Tomas Pekar w takim samym aucie, a trzecie miejsce zajął Szymon Jabłoński (Hyundai i30 TCR). W sumie w tym wyścigu wystartowało aż sześciu kierowców z Polski. W rywalizacji Renault Clio zwyciężył Yuuso Panttila.

Endurance dla Lewandowskich

W wyścigu Endurance karty rozdała pogoda. Wielka ulewa opóźniła start do rywalizacji o pół godziny, pierwsze okrążenia kierowcy pokonali za safety carem, a potem musieli przez dwie godziny radzić sobie na mokrym torze. W chaosie najlepiej odnaleźli się Adrian i Andrzej Lewandowscy, czyli syn i ojciec z Lamborghini Huracana.



Zdjęcie / Grzegorz Kozera /

Dla Adriana był to debiut w tak mocnym aucie w tym wyścigu, Andrzej w Lamborghini kolekcjonuje trofea na wielu kontynentach. Miks młodości z doświadczeniem okazał się skuteczną kombinacją i pozwolił na zajęcie pierwszego miejsca na mecie po przejechaniu 59 okrążeń. Druga lokata dla duetu Dwernicki/Antoszewski w Porsche 911 GT3 Cup (14 sekund straty), a trzecią lokatę zajęli Walkowiak z Kaźmierczakiem (5 okrążeń straty), którzy triumfowali także w klasie D4 2000. Najszybsi w D4 1400 byli Szablewski z Chartem (Kia Picanto), a w klasie Ecumaster Super S Cup Walczak-Makowiecki z Lempartem.

Niedzielne wyścigi sprinterskie zwieńczyły bardzo udaną inaugurację sezonu WSMP na Torze Poznań. Przez trzy dni na jedynym w Polsce obiekcie z homologacją FIA rywalizowało ponad 180 aut.

Nikodem Wierzbicki wygrał drugą rundę w ramach Trofeo di Serie, czyli nowego pucharu markowego, w którym kierowcy ścigają się Fiatami 500. Drugi był Piotr Ławski, a trzeci Marcin Ganowski.

Zdjęcie / Grzegorz Kozera /

Debiutancki weekend pucharu Mazda MX-5 Cup Poland dwoma zwycięstwami okrasił Krzysztof Ratajczak. W niedzielę na drugim miejscu był Marcin Fedder, a na trzecim, znakomicie jadący dziennikarz Auto Świata Błażej Buliński.

W Toyota Racing Cup swój pierwszy wyścig w karierze wygrał Kacper Osek, dla którego to pierwszy sezon w rywalizacji na poziomie mistrzostw Polski. Drugi w niedzielę był Tomasz Tomczak, a trzeci Dawid Czarnik. Jacek Jurecki i Julia Maliszewska po awariach samochodów podczas kwalifikacji, nie przystąpili do wyścigu.

Zdjęcie / Grzegorz Kozera /

W niedzielnym wyścigu sprinterskim w rywalizacji najmocniejszych aut po raz kolejny nie miał sobie równych Marcin Jedliński w Mercedesie AMG GT3, który odniósł drugie zwycięstwo w D4 +3500. W D5 +2000 po raz drugi najszybszy był Jacek Zielonka (Radical SR8). W klasie DN 1 zwyciężył Adam Brodnicki (Kia Picanto), w DN 2 drugą wygraną w ten weekend odniósł Krystian Ciesiółka, a w D4 2000 po raz drugi triumfował Bartosz Walkowiak (BMW E90).

Polski triumf w europejskiej serii

W inauguracyjny weekend WSMP dodatkowych emocji dostarczyli kierowcy startujący w ramach FIA CEZ. W niedzielę najwięcej emocji było w wyścigu serii TCR Eastern Europe, gdzie świetnie zaprezentowali się zawodnicy z Polski. Najwięcej powodów do zadowolenia miał Bartosz Groszek (Audi RS3 LMS) TCR, który startował z pole position, świetnie przejechał dwa pierwsze zakręty i do końca 25-minutowej rywalizacji nie dał się dogonić napierającemu na niego Czechowi Michalowi Makesowi (Cupra TCR) oraz Sebastianowi Steibelowi (Cupra TCR) z Niemiec. Dla Groszka był to debiutancki weekend w sprinterskiej rywalizacji w tym aucie. Tuż za podium uplasował się Szymon Jabłoński (Hyundai i30N TCR).

Zdjęcie /

Z kolei w pucharowej rywalizacji Renault Clio w niedzielę zwyciężył Szwed Erik Bertilsson.

3. i 4 runda WSMP odbędzie się w dniach 2-4 lipca. Oprócz zawodników rywalizujących w mistrzostwach Polski na Torze Poznań zobaczymy uczestników Swift Cup Europe oraz ADAC HAIGO Historic Cup.

