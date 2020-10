WRC. Dani Sordo najszybszy na Sardynii

​Hiszpan Dani Sordo (Hyundai I20 WRC) wygrał samochodowy Rajd Sardynii, szóstą rundę mistrzostw świata. Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally 2 Evo) zajął drugie miejsce w kategorii WRC 3 i dziewiąte w klasyfikacji generalnej.

Drugi ze stratą 5,1 s był Belg Thierry Neuville (Hyundai I20 WRC), a trzeci sześciokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) - strata 6,1 s. Lider klasyfikacji generalnej MŚ Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) zajął czwarte miejsce, tracąc do Sordo 1.02,3 s.

"To jest niesamowite, choć nie jestem zadowolony z dzisiejszych czasów. Ale najważniejsze jest, że dowieźliśmy do mety zwycięstwo" - powiedział Sordo, który w tym roku nie ma stałego miejsca w zespole Hyundaia.



Także Ogier nie był do końca zadowolony ze swojej jazdy. "Nie mogłem zrobić nic więcej, jechałem na limicie. To była prawdziwa walka przez cały weekend, daliśmy z siebie wszystko. Szkoda, że przegraliśmy z Thierrym o sekundę" - powiedział Ogier.



Evans utrzymał pozycję lidera cyklu. Brytyjczyk ma na koncie 111 pkt, 14 pkt przewagi nad Ogierem i 24 pkt nad Neuvillem.



Obrońca tytułu Ott Tanak (Hyundai I20 WRC) zajął 6. miejsce i nie ma już szans na powtórzenie sukcesu z 2019 roku. Estończyk miał podczas pierwszej rundy MŚ Rajdu Monte Carlo bardzo groźny wypadek, wypadł w Alpach z drogi przy pełnej prędkości.



Kajetanowicz miał pecha, na przedostatnim odcinku specjalnym przebił oponę, stracił do prowadzącego w WRC 3 Fina Jariego Huttunena (Hyundai I20 R5) ponad jedną minutę i nie miał już szans na zwycięstwo w swojej kategorii.



Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczny sezon rajdowych MŚ został znacznie skrócony. Dotychczas rozegrano pięć imprez, a ta na Sardynii jest przedostatnim etapem. Rywalizacja ma się zakończyć w Belgii (19-22 listopada).





Wyniki:



1. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) 2:41.37.5

2. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 WRC) strata 5,1 s

3. Sebastien Ogier (Francja/Toyota Yaris WRC) 6,1

4. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota Yaris WRC) 1.02,3

5. Teemu Suninen (Finlandia/Ford Fiesta WRC) 1.33,9

6. Ott Tanak (Estonia/Hyundai I20 WRC) 2.27,5

...

9. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Skoda Fabia) 10.02,9 (2. m. w WRC 3)



Klasyfikacja generalna (po 6 z 7 rajdów):



1. Elfyn Evans (W. Brytania) 111 pkt

2. Sebastien Ogier (Francja) 97

3. Thierry Neuville (Belgia) 87

4. Ott Tanak (Estonia) 83 (obrońca tytułu)