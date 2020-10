Wielki finał WSMP. 120 zgłoszeń do decydującej walki o tytuły

Rekordowe liczby aut w pucharach i wyścigu długodystansowym, na starcie wszyscy pretendenci do tytułów - w dniach 9-10 października na Torze Poznań dojdzie do ostatecznych rozstrzygnięć w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski oraz w Mistrzostwach Polski Endurance.

Zdjęcie /Grzegorz Kozera /

Dwa Lamborghini Huracany i aż pięć Porsche 911 GT3 Cup, do tego cztery auta z kategorii TCR oraz dwa Radicale SR8 - rywalizacja sprinterska wśród najszybszych aut zapowiada się naprawdę niesamowicie. Największe szanse na tytuł w kategorii D4 +3500 ma Mariusz Miękoś (Huracan), który zgromadził 129 punktów i nad drugim Maciejem Błażkiem (911 GT3 Cup) ma aż 30 punktów przewagi. W D4 3500 prowadzi Łukasz Stolarczyk (VW Golf TCR) z przewagą 26 punktów nad Jackiem Wiśniowskim (BMW M3), a w D5 +2000 Przemysław Pieniążek spróbuje odrobić 22 punkty straty do Jacka Zielonki (obaj Radical SR8).

Zdjęcie /

Reklama

Do rywalizacji w D4 2000 wraca ubiegłoroczny mistrz Polski Bartłomiej Madziara (BMW E30), ale decydujące pojedynki o tytuł stoczą Bartosz Walkowiak (BMW E90) z Katarzyną Terlikowską (Honda Civic). W D2 po sześciu rundach tyle samo punktów mają Przemysław Kaźmierczak (Suzuki Swift) i Mateusz Ciesiółka (Fiat Seicento)

Puchary dla faworytów?

19 aut zobaczymy na starcie OMM Super S Cup, a faworytem do zdobycia tytułu jest Bartosz Alejski, który wygrał cztery z sześciu przeprowadzonych do tej pory wyścigów. 16 aut zobaczymy w 318IS Cup PL, w którym sprawa mistrzostwa powinna rozegrać się między trójką zawodników - Arturem Lempertem, Marcinem Lempertem i Karolem Mirowskim. Niesamowicie zacięta będzie rywalizacja o tytuł w DN 1, czyli wśród kierowców startujących Kią Picanto. Na dwa wyścigi przed końcem prowadzi Filip Zagórski, ale ma tylko dwa punkty więcej od Alana Czyża i trzy punkty przewagi nad Aleksem Sówką. W Maluch Trophy pewnie po tytuł zmierzają Jacek Chojnacki w DN 3-0 oraz Jakub Sykucki w DN 3-1.

Zdjęcie / Grzegorz Kozera /

Dziewięć aut wystartuje w ostatnich rundach Toyota Racing Cup - to największa do tej pory obsada pucharu, który na Torze Poznań pojawił się ledwie rok temu. W sezonie 2020 rywalizacja w Toyotach Celicach da szansę debiutu w sumie czterem nowym postaciom. Październikowe zmagania wyłonią drugiego mistrza w historii TRC. Największe szanse na tytuł ma zwycięzca pięciu z sześciu rund Bartłomiej Czwartosz. 37 punktów do niego traci Dawid Czarnik, który jest blisko zapewnienia sobie przynajmniej drugiej lokaty. O trzecie miejsce powalczy aż czterech zawodników - Jacek Jurecki, Aleksander Szandrowski, Rafał Płuciennik i Tomasz Tomczak.

Rekordowy wyścig Endurance

Aż 28 samochodów zobaczymy w wyścigu Endurance, który będzie nie tylko ukoronowaniem październikowego weekendu, ale też całego sezonu wyścigowego w 2020 roku. Lista zgłoszeń robi imponujące wrażenie. Aż pięć Porsche 911 GT3 Cup, w tym prowadzących w klasyfikacji Macieja Błażka i Mateusza Lisowskiego. Do tego Radical SR8 Jakuba Litwina i Jacka Zielonki, Hyundai i30 TCR duetu Szymon Jabłoński/Bartłomiej Mirecki oraz VW Golf TCR Łukasza Stolarczyka i Bartosza Groszka. Do tego dziesięć aut w klasyfikacji OMM Super S Cup, sześć w klasie D4 2000 i cztery w D4 1400.

Październikowe wyścigi na Torze Poznań odbędą się z udziałem publiczności.