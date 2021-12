Nowe samochody Toyota GR Yaris rajdów się nie boi

Testy odbyły się we francuskich Alpach. Oblodzona nawierzchnia oraz przymrozek dały przedsmak tego, co czeka kierowców w nadchodzącym rajdzie Monte-Carlo, który będzie się rozgrywać od 20 do 23 stycznia.



Hybrydowe rajdówki są dla kierowców nowością i pewnego rodzaju wyzwaniem, czego nie ukrywa francuski mistrz świata:

- Nowa technologia jest oczywiście drobnym wyzwaniem dla teamów, ale również dla samych kierowców, jest po prostu inaczej. Jednak pierwsze testy były dla mnie pozytywne, moje pierwsze wrażenia były pozytywne - powiedział Ogier.

Reklama

Dodaje, że hybrydy różnią się od dotychczasowych rajdówek:

- Samochód reaguje inaczej w stosunku do czego byliśmy przyzwyczajeni od ostatnich pięciu lat. Są tutaj nowe parametry, z którymi musimy się oswoić: musimy dostosować się do sposobu rekuperacji jak również jak używać elektrycznego doładowania. Jest to ekscytujące dla nas kierowców. Jest to coś nowego i jak masz coś nowego to zawsze oczekiwania na nowy sezon wzrastają - komentuje Francuz.



Nowa hybrydowa rajdówka Toyoty rozwija ponad 500 KM łącząc moc rozwijaną przez 100 kW silnik elektryczny oraz turbodałodowaną jednostkę o pojemności 1,6 litra.

Nowy samochód to nie jedyna zmiana dla Ogiera. Na fotelu pilota zamiast Juliena Ingrassiana zasiądzie Benjamin Veillas. Panowie współpracowali już wcześniej, ale dopiero teraz wspólnie wystartują w rajdach mistrzostw świata.

Wideo Test Monte Carlo 2022 Ogier SébastienToyota Yaris Rally1 Hybrid