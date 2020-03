Toyota GR Supra GT4 w British GT Championship

Jeden z pierwszych sześciu egzemplarzy wyścigowej Toyoty GR Supra GT4 będzie ścigał się w serii British GT Championship. Samochód obsługiwany przez zespół Speedworks Motorsport wystartuje w dziewięciu wyścigach.

Toyota GR Supra GT4 to samochód wyścigowy oparty na modelu GR Supra - pierwszym globalnym aucie opracowanym przez Toyota Gazoo Racing. Samochód został przygotowany do rywalizacji w kategorii GT4, która zyskuje coraz większą popularność wśród zespołów prywatnych ze względu na niskie koszty oraz łatwość dołączenia do rywalizacji. Startując w wyścigach pod banderą GT4 mamy gwarancję startów tylko z autami tej kategorii, a rywalami są kierowcy o podobnym poziomie umiejętności i doświadczenia. Motorsportowe gwiazdy nie są dopuszczone do ścigania, bo GT4 ma promować młodych kierowców oraz wyścigi wśród amatorów.

Toyota GR Supra GT4 trafi do pierwszych klientów w drugiej połowie marca 2020 roku. W pierwszej partii przygotowano sześć aut, a jedno z nich będzie obsługiwane przez Speedworks Motorsport w Wielkiej Brytanii.

“Cieszy nas współpraca z Speedworks Motorsport. Mieliśmy duże zainteresowanie naszym autem, więc wybór właściwego partnera nie był łatwy. Naszym priorytetem jest stworzenie bliskich relacji z pierwszymi klientami i wymiana danych, byśmy mogli rozwijać auto i zapewnić odpowiednie wsparcie kolejnym klientom GR Supry GT4." - powiedział Florian von Hasselbach, główny inżynier z Toyota Motorsport GmbH.

Sukcesy z Corollą, pościgają się GR Suprą

Speedworks Motorsport został wybrany przez Toyota Motorsport GmbH, producenta auta, jako zespół priorytetowy, co oznacza, że GR Supra GT4 będzie dostarczona w pierwszej kolejności, a brytyjska stajnia będzie blisko współpracowała z fabryką w Kolonii nad rozwojem auta. W pierwszej partii powstało sześć egzemplarzy GR Supry GT4, które będą dostarczane w drugiej połowie marca.

Wybór Speedworks Motorsport na zespół priorytetowy nie dziwi. Stajnia od lat blisko współpracuje z Toyotą. W poprzednim sezonie obsługiwała zespół Team Toyota GB, który w serii British Touring Car Championship rywalizował nową Toyotą Corollą i wygrał cztery rundy mistrzostw. A do tego ma doświadczenie i sukcesy w kategorii GT4, z mistrzostwem z 2010 roku włącznie.

“Jesteśmy zachwyceni, że zostaliśmy obdarzeni zaufaniem i to my wystawimy Toyotę GR Suprę GT4 w British GT Championship. Mieliśmy okazję obserwować prace rozwojowe nad autem i przekonać się o jego możliwościach w Hiszpanii. To imponująca maszyna, świetnie zbudowana. Ten program dobrze uzupełni naszą pracę w BTCC." -powiedział Christian Dick, szef Speedworks Motorsport.

Zespół testował samochód podczas grudniowych jazd po torze Jarama nieopodal Madrytu. W sezonie 2020 w British GT Championship za kierownicą GR Supry GT4 będą rywalizować 23-letni Sam Smelt oraz o rok młodszy James Kell.

“Naszym celem jest potwierdzić potencjał Toyoty GR Supra GT4 w bardzo konkurencyjnej kategorii GT4. Ruszamy z projektem dość późno, więc mamy ostrożne oczekiwania, ale z technicznym wsparciem TMG możemy liczyć na to, że szybko zrozumiemy auto i osiągniemy odpowiednie tempo." - dodał Dick.

Samochód będzie dostarczony na miesiąc przed pierwszą rundą mistrzostw, która odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia na torze Oulton Park. GR Supra GT4 pojedzie w dziewięciu rundach British GT Championship. Wyścigi tej serii, w zależności od toru, trwają od godziny do trzech.