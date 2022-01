Toyota już od kilku ładnych lat mocno inwestuje w motorsport, a najnowszy tego dowód, będzie można zobaczyć już niedługo na targach Tokyo Auto Salon 2022. Wtedy to swoją premierę będzie mieć GR GT3 Concept. Odpowiedzialny za niego oddział Toyota Gazoo Racing, określa go jako stworzony do wyścigów prototyp, łączący w sobie wiedzę oraz technologię, zdobytą przez lata rywalizacji w motorsporcie.

Oprócz niego zobaczymy także Toyotę GR Yaris, poddanej gruntownemu tuningowi. Niedawno pojawiły się plotki, że inspirowany rajdami Yaris może doczekać się wersji zestrojonej pod wyścigi. Czy to będzie zapowiedź takiej odmiany?



Reklama

Zdjęcie Toyota GR Yaris po tuningu /

Tokyo Auto Salon 2022 odbędzie się w dniach 14-16 stycznia.

***