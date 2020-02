Toyota Gazoo Racing zaprasza na wyścig Nürburgring 24h

Tegoroczna edycja słynnego 24-godzinnego wyścigu Nürburgring odbędzie się jak zwykle pod koniec maja, ale Toyota już teraz zaprasza fanów wyścigów długodystansowych do wspólnego kibicowania. Na stronie niemieckiej Toyoty można kupić bilety GR Experience, które pozwolą na przeżywanie tego święta motorsportu w szczególny sposób.

Zdjęcie /

Nürburgring 24h razem z Toyota Gazoo Racing

Jeśli chcesz obejrzeć na żywo jeden z najsłynniejszych wyścigów na świecie w specjalnej oprawie, kup bilet GR Experience i kibicuj najlepszym kierowcom w stylu Gazoo Racing. Mieszczący się w Kolonii oficjalny zespół Toyoty i Lexusa, reprezentujący obie marki w międzynarodowym motorsporcie, przygotował dla swoich fanów coś specjalnego. Zakup biletu na stronie Toyoty daje możliwość przetestowania nowej 258-konnej GR Supry z silnikiem 2.0 i mocniejszej, 340-konnej wersji z 3.0-litrowym motorem. Goście Toyoty Gazoo Racing będą mogli także wejść na padok i do boksów oraz obejrzeć pierwsze prototypy nowego GR Yarisa. To nie koniec atrakcji. Posiadacze specjalnych biletów GR Experience wezmą udział w piątkowym przyjęciu powitalnym, spotkaniach z kierowcami i warsztatach oraz otrzymają darmowy catering w strefie GR Food Truck Festival.

Nowa V-ósemka Lexusa w akcji

Reklama

Wyścig Nürburgring 24h został zaplanowany na weekend 22-24 maja. Toyota Gazoo Racing wystartuje w nim Lexusem LC z nowym silnikiem V8 twin-turbo. Jednostka ma w przyszłości napędzać drogowe samochody japońskiej marki, możemy więc traktować ją jako zapowiedź interesujących nowości Lexusa. W ubiegłym roku sportowe ramię Toyoty wystawiło m.in. nową GR Suprę GT4, a za jej kierownicą siadł m.in. Morizo, czyli prezydent Toyoty - Akio Toyoda. W barwach TGR w wyścigu wzięły udział także Lexus LC N24 GT, Toyota GT86 Cup i Toyota C-HR Cup, a prywatne zespoły wystawiły m.in. Lexusa RC F GT3, Lexusa RC F i Toyotę GT86.



Zdjęcie /

Supra na Nürburgringu

Tor Nürburgring zwany też Zielonym Piekłem co roku podczas 24-godzinnego wyścigu potwierdza swoją reputację jednego z najbardziej wymagających torów na świecie. Kibicowanie przez całą dobę wspólnie z Toyota Gazoo Racing to niezapomniane przeżycie. Na tym torze - ze względu na jego szczególną trudność -Toyota od lat testuje i dopracowuje swoje auta sportowe, w tym Lexusa LFA czy Yarisa GRMN. Nowa GR Supra również bywała widziana na Nürburgringu wielokrotnie, zanim trafiła do sprzedaży.

Zdjęcie /

GR Supra to nowe flagowe coupe Toyoty, które kontynuuje tradycję czterech poprzednich generacji Supry z lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych i początku dwutysięcznych. Nowy model zadebiutował na rynku w 2019 roku jako mocne sportowe auto o złotych proporcjach i idealnym wyważeniu, a co za tym idzie - świetnych właściwościach jezdnych. W tym roku do 3-litrowej Supry dołącza wersja z mniejszym silnikiem 2.0, adresowana do młodszych kierowców.

Klasyczne Toyoty w Kolonii

Wycieczka w okolice zachodniej granicy Niemiec to także świetna okazja do odwiedzenia Muzeum Toyoty w Kolonii, które mieści się zaledwie 90 km od miejscowości Nürburg. Zostało otwarte w 2018 roku jako pierwszy taki obiekt poza Japonią. Znajdziemy tam kolekcję aut wyścigowych i rajdowych japońskiej marki oraz jej niezapomnianych klasyków, takich jak Toyota 2000 GT, Celica GT, Celica coupe i kabriolet, Supra i MR2, liczne Land Cruisery i RAV4, czy też Toyota Crown, czyli limuzyna japońskiego dworu cesarskiego obok innych klasycznych limuzyn.