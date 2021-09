Śmiertelny wypadek na Rajdzie Śląska!

Do zdarzenia doszło podczas pierwszego dzisiejszego oesu. To najdłuższy odcinek w Rajdzie Śląska. W Chybie z trasy wypadła Honda Civic Type R, za kierownicą której siedział Tomasza Pyra, pilotowany przez Agnieszkę Pyrę. Według nieoficjalnych informacji, kobieta nie przeżyła tego zdarzenia.



Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe, policja oraz prokurator.



Rajd Śląska jest piątą rundą ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Wieczorna ceremonia startu odbyła się przy katowickim Spodku, potem rajdowcy przejechali do Chorzowa gdzie wokół Stadionu Śląskiego rozegrano krótki, widowiskowy odcinek specjalny.

Najlepszy czas na 1,5-kilometrowej trasie tej próby zanotowali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk i to oni wystartują do sobotniego etapu jako liderzy. Drugie miejsce zajęli Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel, a trzecie Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski.

W sobotę na zawodników czekało blisko 100 km na ośmiu odcinkach specjalnych wytyczonych w Wyrach, Bestwinie, Chybiu i Jastrzębiu Zdrój.

***