Skoda Fabia RS Rally2 - szybka, ale bardzo droga

Rajdy i wyścigi Rajd Wisły HRSMP 2022. Mglista runda dla Sudera i Kowalika

Najnowszy model Fabii RS zbudowany został na bazie czwartej generacji czeskiego auta i kontynuuje bogate tradycje zarówno cywilnych wersji, jak też i tych wyczynowych, przeznaczonych do rywalizacji na odcinkach specjalnych rajdów wszystkich kategorii. W odmianie Rally2 Fabia to wprost wymarzony samochód do wygrywania rajdów, a także zdobywania mistrzowskich tytułów w skali globalnej, kontynentalnej oraz krajowej.

Skoda RS - w rozwinięciu to Rally Sport

Historia modeli RS rozpoczęła się w 1974 roku, kiedy to w Mladej Boleslav zbudowano trzy prototypowe egzemplarze, bazujące na modelu 110R coupe. W projekcie wykorzystano wiele innowacyjnych - w tamtych latach - rozwiązań. Dla przykładu dach modelu 200 RS wykonano z aluminium, podobnie jak poszycia drzwi. W celu dalszego obniżenia masy, maska silnika powstała z wykorzystaniem włókien szklanych.

Reklama

Problemy z seryjną skrzynią biegów, skłonił czeskich inżynierów do sięgnięcia po konstrukcje renomowanych producentów, stąd w prototypowych egzemplarzach znaleźć można skrzynie biegów Porsche.

Zdjęcie Skoda 200 RS / Marek Wicher / INTERIA.PL

Rezultat pracy specjalistów z Mladej Boleslav był niezwykle ciekawy. Skoda 200 RS ważyła około 800 kg, a silnik o mocy 163 KM pozwalał rozpędzić ją do prędkości ponad 200 km/h.

Próżno jednak szukać wyników sportowych osiągniętych tymi autami, albowiem jeszcze przed jego sportowym debiutem, Światowa Federacja Samochodowa (FIA) zmieniła przepisy, wobec czego w miejsce dwulitrowego silnika Czesi zamontowali znacznie słabszą jednostkę o pojemności 1,3l oraz mocy około 130 KM. Od 1975 roku model 130 RS cieszył się dużą popularnością wśród rajdowych załóg, nie tylko z bloku państw Układu Warszawskiego, ale również w świecie, gdzie płacono dolarami, markami, frankami i funtami.

Skoda RS - dawka sportu w cywilnych modelach

Kariera wyczynowych Skód zakończyła się około roku 1982, a później w kalendarium modeli RS mieliśmy prawie 3 dekady przerwy. W 2000 roku Czesi wskrzesili rodzinę sportowych modeli, tym razem w cywilnym wydaniu.

Zdjęcie Skody w odmianach RS / Marek Wicher / INTERIA.PL

Najpierw była Octavia RS, bazująca na pierwszej generacji modelu. Później pojawiła się Fabia RS (2003, również zbudowana na pierwszej odmianie). Wraz ze zmianą generacyjną, pokazano również Ocatvię RS (2005), zmodernizowaną w 2009 roku.

Koniec pierwszej dekady obecnego wieku to czas debiutu Fabii RS zaprojektowanej na drugiej generacji. W następnych latach prezentowano kolejne odmiany Octavii, wprowadzono usportowionego SUV-a, czyli Kodiaqa RS, w wersji dieslowskiej oraz benzynowej.

Ostatnim akcentem w rodzinie RS była tegoroczna premiera elektrycznego Enyaqa z nadwoziem SUV coupe, który był zarazem najmocniejszym RS-em w całej historii. Bateryjny model ma napęd na cztery koła i moc silników dochodzącą do 300 KM.

Zdjęcie Skoda Fabia RS Rally2 / Marek Wicher / INTERIA.PL

Skoda RS - Fabia Rally2 to maszyna do wygrywania

Krótki epizod Fabii WRC na odcinkach specjalnych, po latach zmienił się w pasmo sukcesów osiąganych przez załogi w wyczynowych modelach oznaczonych jako S2000 oraz R5.

Ta pierwsza wersja pojawiła się na odcinkach specjalnych w 2009 roku i sprzedawana była przez pięć lat. W 2015 roku dział sportu zaoferował kierowcom model zbudowany według specyfikacji kategorii R5, który wypełnił karty historii wieloma tytułami.

Prawie 500 sprzedanych egzemplarzy Fabii R5 startowało w kilku tysiącach rajdów. W czempionacie światowym Skoda zdobyła 12 tytułów. Na poziomie rozgrywek regionalnych (np. mistrzostw Europy, Bliskiego Wschodu, Azji) na konto działu sportowego zapisano 22 tytuły. Najwięcej, bo dokładnie 100, załogi w Fabiach wywalczyły w rozgrywkach krajowych, w tym również w Polsce.

Zdjęcie Skoda Fabia RS Rally2 / Marek Wicher / INTERIA.PL

Od następnego roku w kronikach sportowych zapisywać będziemy wyniki nowego modelu, który homologację FIA uzyskał we wrześniu. Aktualnie w Mladej Boleslav trwają przygotowania do rozpoczęcia sprzedaży, a pierwsze starty planowane są na początku przyszłego roku.

Skoda Fabia RS Rally2 to auto zaprojektowane według przepisów nowej piramidy samochodów, wdrożonej przez FIA przed dwoma laty. Najwyższą kategorią są pojazdy Rally1 (dawne WRC), aktualnie wzbogacone o moduł hybrydowy. Rally2 to druga w hierarchii kategoria, następne są Rally3, Rally4 oraz Rally5.

Oprócz regulacji technicznych, FIA reguluje również kwestię ceny. Pojazdy kategorii Rally1 są poza skalą, ale auta Rally2 nie mogą kosztować więcej niż 150 tysięcy euro (netto).

Zdjęcie Skoda Fabia RS Rally2 / Marek Wicher / INTERIA.PL

Najnowsza odmiana wyczynowej Fabii posiada stały napęd na cztery koła, dwa osiowe mechanizmy różnicowe, pięciobiegową sekwencyjną skrzynię. Wraz z obowiązkową klatką bezpieczeństwa sportowa Skoda waży 1230 kilogramów. Silnik o pojemności 1,6l generuje 300 KM oraz 430 Nm momentu obrotowego.

Na nawierzchniach asfaltowych rajdowa Fabia RS podróżuje na 18-calowych kołach. Dla szutru lub śniegu, średnica kół wynosi 15 cali.

Skoda RS - Fabia Rally2 to duży postęp

Podczas jazd testowych w okolicach Myslovic w kraju pilzneńskim, różnice między poprzednią i aktualną Fabią Rally2 wyjaśniał dziennikarzom Kris Meeke. Brytyjczyk brał udział w pracach rozwojowych, które rozpoczęły się prawie 2 lata temu i do dzisiaj przejechał dziesiątki tysięcy kilometrów na różnych rodzajach nawierzchni.

Zdjęcie Skody w wariantach RS / Marek Wicher / INTERIA.PL

- Najważniejsza kwestia to szersze nadwozie i większy rozstaw osi - zwraca uwagę zwycięzca pięciu rund Rajdowych Mistrzostw Świata (WRC). - Oczywiście silnik jest nieco mocniejszy, ale tak naprawdę największą różnicę robią zmienione parametry podwozia. Najnowsza Fabia jest bardzo stabilna i przewidywalna w zakrętach, a to jest podstawa do osiągania dobrych czasów na odcinkach specjalnych - zakończył Meeke.

Zanim Skoda Fabia RS Rally2 na dobre zagości na odcinkach specjalnych rajdów wszystkich kategorii, zapraszamy na krótką, ale pełną emocji, przejażdżkę z Krisem Meeke. Ze sportowym pozdrowieniem od Krisa Mekke’a.