Robert Kubica w wyścigu Daytona24. Gdzie go zobaczymy na żywo?

W sobotę i niedzielę Eurosport 2 pokaże na żywo pierwsze i ostatnie trzy godziny rywalizacji, w której zobaczymy między innymi Roberta Kubicę. Polski kierowca pojedzie w zespole High Class Racing.

Zdjęcie /

Daytona24 to jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów wytrzymałościowych na świecie. W tym roku na słynnym torze wystąpi Robert Kubica, który pojedzie bolidem LMP2 w zespole High Class Racing. Jego partnerami będą arcyksiążę Austrii Ferdinand Habsburg oraz dwóch Duńczyków - Anders Fjordbach i Dennis Andersen. Eurosport 2 pokaże na żywo pierwsze trzy godziny wyścigu w sobotę i ostatnie trzy godziny w niedzielę. Cały wyścig z polskim komentarzem dostępny będzie na żywo w serwisach Eurosport Player i player.pl.

W piątek o 17:30 Eurosport 1 pokaże na żywo wirtualny wyścig na torze Daytona, który będzie wprowadzeniem do weekendowych zmagań. Widzowie będą mieli okazję zapoznać się ze słynnym torem i sprawdzić, co czeka Roberta Kubicę i jego partnerów z zespołu. W wyścigu Eurosport eRacing by Assetto Corsa weźmie udział między innymi Kamil Franczak, jeden z najlepszych polskich simracerów. Uczestnicy będą ścigać się samochodami Audi LMP1. O komentarz zadbają Krzysztof Woźniak, dziennikarz Motowizji i ekspert simracingu oraz Wojciech Malaca, komentator e-sportowy i kierowca simracingowy.