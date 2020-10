Rajd Belgii odwołany przez epidemię

Zaplanowany w dniach 19-22 listopada samochodowy Rajd Belgii został odwołany z powodu wzrastającej liczby przypadków zakażenia Covid-19 - poinformowali organizatorzy. Kraj ten po raz pierwszy miał być gospodarzem rundy mistrzostw świata.

Odwołanie imprezy jest efektem decyzji lokalnych władz.



"Zawsze wspieraliśmy Rajd Belgii, ale tym razem nie możemy zezwolić, by się odbył. Podjęliśmy tę decyzję po konsultacji z gubernatorem Flandrii Zachodniej Carlem Decaluwe i innymi burmistrzami" - zaznaczyła burmistrz Ypres Emmily Talpe.



Miasto to miało być gospodarzem odwołanego w piątek rajdu.



Jan Huyghe z Club Superstage, który jest organizatorem imprezy, zapewnił, że w pełni rozumie tę decyzję.



"W tym momencie zdrowie osób z sektora medycznego, naszych pracowników i wolontariuszy oraz uczestników i kibiców jest priorytetem" - podkreślił.



Rajd Belgii miał być przedostatnią rundą w tegorocznym sezonie WRC. We wtorek poinformowano o skróceniu trasy i informowano, że rywalizacja odbędzie się bez udziału publiczności.