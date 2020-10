Ostatnie dwa wyścigi i koniec samochodów DTM!

​Od sezonu 2021 w serii wyścigowej DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), gdzie zawodnikiem zespołu Orlen Team Art. jest Robert Kubica, nastąpią znaczne zmiany - napisano w opublikowanym we wtorek oficjalnym komunikacie promotora.

Zdjęcie Samochody DTM są znacznie szybsze i droższe niż GT3 /Getty Images

ITR, promotor DTM potwierdził, że od nowego sezonu w wyścigach będą startowały samochody serii GT3. Zastąpią dotychczas używane auta w specyfikacji Class One. W tym roku rywalizowały już tylko Audi i BMW. Aston Martin po roku występów wycofał się po sezonie 2019.

GT3 tylko wyglądem są zbliżone do swoich drogowych odpowiedników. Limity mocy, masy, dopuszczalnych modyfikacji mają za zadanie uniknąć dominacji jednego producenta.



Waga GT3 mieścić się będzie w przedziale 1200-1300 kg, moc silnika od 500 do 600 KM. Koszty utrzymania zespołu będą o wiele mniejsze niż obecnych DTM. Organizator twierdzi, że dzięki temu popularność serii znacznie wzrośnie. Jak zapewnia, już dzisiaj zgłaszają się znani producenci, którzy chcą wrócić do sportu.



Potwierdzono, że w autach GT3 pozostanie aktywny system ABS oraz kontrola trakcji. Zmieni się formuła rozgrywania wyścigów - start będzie lotny, gdyż samochody GT3 nie są przystosowane do ruszania z miejsca.



O te przepisy zabiegało kilku znanych producentów w tym Aston Martin, Lamborghini, Ferrari i Mercedes.



Utrzymany zostanie format rozgrywania nowej serii - dwa wyścigi w weekend. Tak jak aktualnie każdy potrwa 55 minut plus jedno okrążenie.



Przyszłość serii DTM stanęła w tym roku pod dużym znakiem zapytania po tym, gdy pod koniec kwietnia koncern Audi ogłosił, że po sezonie 2020 zakończy starty. Audi potwierdziło, że powodem wycofania się z DTM jest projekt bardziej intensywnego zaangażowania się w Formule E. Wpływ na decyzję miał także kryzys związany z pandemią koronawirusa. Nieoficjalnie wiadomo natomiast było, że grupa Volkswagen, której częścią jest Audi i Skoda, zaleciła jeszcze w ubiegłym roku podjęcie działań mających na celu zakończenie projektów związanych z silnikami spalinowymi.



Teraz gdy rywalizacja będzie się odbywała znacznie tańszymi samochodami GT3 można się spodziewać, że zainteresowanie koncernów wzrośnie.



W sezonie 2020 odbyło się dotychczas 16 wyścigów serii DTM. Do rozegrania zostały jeszcze dwa. W klasyfikacji generalnej prowadzi Niemiec Rene Rast - 304 punkty, a drugi jest Szwajcar Nico Mueller (obaj Audi RS 5 DTM) - 285. Kubica ma 16 pkt i jest sklasyfikowany na ostatniej, 16. pozycji. Ostatnie dwie rundy cyklu zaplanowane są na 7-8 listopada w niemieckim Hockenheim.